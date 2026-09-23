Top.Mail.Ru
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 1
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 2
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 3
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 4
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 5
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 6
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 7
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 8
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 14i
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
2376x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735569
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 14i
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
2376x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
850
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
510

Описание товара Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue

Впечатляющий голубой смартфон Huawei сочетает стиль и функциональность. Большой 6,95-дюймовый экран с высоким разрешением 2376x1080 и частотой обновления 90 Гц порадует плавной картинкой — фильмы и игры смотрятся по-настоящему живо. Мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680 с частотой 2400 МГц обеспечивает мгновенный отклик и легко справляется с многозадачностью. 8 Гб оперативной памяти позволяют запускать несколько приложений одновременно без задержек, а 128 Гб встроенной памяти хватит для сохранения всех нужных файлов. Поддержка двух nano-SIM карт делает смартфон Huawei удобным для работы и личного общения одновременно. Работает на Android — легко настроить под себя.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 14i
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
2376x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
850
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Впечатляющий голубой смартфон Huawei сочетает стиль и функциональность. Большой 6,95-дюймовый экран с высоким разрешением 2376x1080 и частотой обновления 90 Гц порадует плавной картинкой — фильмы и игры смотрятся по-настоящему живо. Мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680 с частотой 2400 МГц обеспечивает мгновенный отклик и легко справляется с многозадачностью. 8 Гб оперативной памяти позволяют запускать несколько приложений одновременно без задержек, а 128 Гб встроенной памяти хватит для сохранения всех нужных файлов. Поддержка двух nano-SIM карт делает смартфон Huawei удобным для работы и личного общения одновременно. Работает на Android — легко настроить под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...