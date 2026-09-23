Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKL Blue
Впечатляющий голубой смартфон Huawei сочетает стиль и функциональность. Большой 6,95-дюймовый экран с высоким разрешением 2376x1080 и частотой обновления 90 Гц порадует плавной картинкой — фильмы и игры смотрятся по-настоящему живо. Мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680 с частотой 2400 МГц обеспечивает мгновенный отклик и легко справляется с многозадачностью. 8 Гб оперативной памяти позволяют запускать несколько приложений одновременно без задержек, а 128 Гб встроенной памяти хватит для сохранения всех нужных файлов. Поддержка двух nano-SIM карт делает смартфон Huawei удобным для работы и личного общения одновременно. Работает на Android — легко настроить под себя.
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