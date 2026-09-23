Смартфон Realme C100X 4/128Gb белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C100X 4/128Gb белый
Смартфон realme C100x с защищенной конструкцией по стандарту IP64 не боится воздействия влаги, пыли, воды и атмосферных осадков. Синий пластиковый корпус выделяется текстурированным узором на тыловой панели. Устройство выдерживает падения с высоты до 2 м. Стекло ArmorShell Glass защищает дисплей от повреждений. Процессор Unisoc T7250 (T615) и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу приложений без зависаний. В смартфоне realme C100x установлен 6.8-дюймовый экран. Матрица IPS с разрешением 1520x720 пикселей воспроизводит яркую картинку с четкими деталями и натуральными цветами. Благодаря технологии Wet Hand Touch 2.0 точно распознаются касания мокрыми пальцами и во время дождя. Основная широкоугольная камера 50 Мп с двойной LED-вспышкой гарантирует детализированные фотографии и видео в разных условиях освещенности. На передней стороне расположена камера 5 Мп для селфи и видеозвонков. Титановый аккумулятор емкостью 8000 мА*ч гарантирует стабильную работу устройства при температуре от -20°C до +53°C. Одного заряда хватает до 21 часов в режиме просмотра видео.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Белый, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 990 руб.3248 руб. в СплитNOVA Y74 8+128GB BLACK
-
В наличииЦена 12 990 руб.3248 руб. в СплитNOVA Y74 8+128GB BLUE
-
В наличииЦена 13 750 руб.3438 руб. в СплитHonor X5c Plus 4GB/256GB Полуночный Черный [5109CJAT]
-
В наличииЦена 13 800 руб.3450 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 128Gb 4Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS ...
-
В наличииЦена 14 550 руб.3638 руб. в СплитСмартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue
-
В наличииЦена 15 200 руб.3800 руб. в СплитNOVA Y74 8+256GB BLACK
-
В наличииЦена 17 330 руб.4333 руб. в СплитСмартфон Redmi 17 RU 4+256 Blue
-
В наличииЦена 17 330 руб.4333 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
-
В наличииЦена 17 330 руб.4333 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS ...
-
В наличииЦена 19 470 руб.4868 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Blue
-
В наличииЦена 20 120 руб.5030 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 72...
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Белый, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Realme C100X 4/128Gb белый