Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный
Смартфоны TECNO представляют собой идеальное сочетание производительности и доступности, предлагая пользователям современные технологии и надежность. Этот смартфон выполнен в стильном черном цвете, который придает устройству элегантный и современный вид. Изготовленный в Китае, корпус смартфона выполнен из качественного пластика, что делает его легким и удобным в использовании. Защита класса IP64 гарантирует защиту устройства от пыли и брызг, что важно для активных пользователей. Смартфон оснащен ярким 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 пикселей, обеспечивающим четкую и насыщенную картинку. Частота обновления экрана 90 Гц делает прокрутку плавной и отзывчивой. В основе устройства лежит мощный процессор Unisoc Tiger T615 с частотой до 1800 МГц и восемью ядрами, который обеспечивает стабильную работу и позволяет комфортно использовать множество приложений одновременно. Операционная система Android открывает доступ ко всем новейшим функциям и приложениям на платформе. Смартфон оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что достаточно для хранения приложений, фотографий и видео. Для тех, кому необходимо еще больше пространства, предусмотрен слот для карты памяти. Кроме того, поддержка двух SIM-карт позволяет удобно совмещать работу и личные дела в одном устройстве. Смартфоны TECNO — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность в сочетании с современным дизайном.
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