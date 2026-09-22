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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный

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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 1
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 2
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 3
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 4
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 5
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 6
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 7
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 8
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 9
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 8
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 9
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
10 360 руб.  13 990 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730044
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный
10 360 руб. -26%
13 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
356

Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный

Смартфоны TECNO представляют собой идеальное сочетание производительности и доступности, предлагая пользователям современные технологии и надежность. Этот смартфон выполнен в стильном черном цвете, который придает устройству элегантный и современный вид. Изготовленный в Китае, корпус смартфона выполнен из качественного пластика, что делает его легким и удобным в использовании. Защита класса IP64 гарантирует защиту устройства от пыли и брызг, что важно для активных пользователей. Смартфон оснащен ярким 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 пикселей, обеспечивающим четкую и насыщенную картинку. Частота обновления экрана 90 Гц делает прокрутку плавной и отзывчивой. В основе устройства лежит мощный процессор Unisoc Tiger T615 с частотой до 1800 МГц и восемью ядрами, который обеспечивает стабильную работу и позволяет комфортно использовать множество приложений одновременно. Операционная система Android открывает доступ ко всем новейшим функциям и приложениям на платформе. Смартфон оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что достаточно для хранения приложений, фотографий и видео. Для тех, кому необходимо еще больше пространства, предусмотрен слот для карты памяти. Кроме того, поддержка двух SIM-карт позволяет удобно совмещать работу и личные дела в одном устройстве. Смартфоны TECNO — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность в сочетании с современным дизайном.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный




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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны TECNO представляют собой идеальное сочетание производительности и доступности, предлагая пользователям современные технологии и надежность. Этот смартфон выполнен в стильном черном цвете, который придает устройству элегантный и современный вид. Изготовленный в Китае, корпус смартфона выполнен из качественного пластика, что делает его легким и удобным в использовании. Защита класса IP64 гарантирует защиту устройства от пыли и брызг, что важно для активных пользователей. Смартфон оснащен ярким 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 пикселей, обеспечивающим четкую и насыщенную картинку. Частота обновления экрана 90 Гц делает прокрутку плавной и отзывчивой. В основе устройства лежит мощный процессор Unisoc Tiger T615 с частотой до 1800 МГц и восемью ядрами, который обеспечивает стабильную работу и позволяет комфортно использовать множество приложений одновременно. Операционная система Android открывает доступ ко всем новейшим функциям и приложениям на платформе. Смартфон оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что достаточно для хранения приложений, фотографий и видео. Для тех, кому необходимо еще больше пространства, предусмотрен слот для карты памяти. Кроме того, поддержка двух SIM-карт позволяет удобно совмещать работу и личные дела в одном устройстве. Смартфоны TECNO — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность в сочетании с современным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный - по цене 10360 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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