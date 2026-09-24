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Смартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black

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Смартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black - фото 1
Смартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black - фото 2
Смартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Ulefone Armor X13
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.52
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Mediatek Helio G36
Оперативная память
6
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black - фото 1
  • Смартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black - фото 2
  • Смартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680192
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
10 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ulefone
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, USB кабель, защитная пленка, защитное стекло для экрана, спуджер, ремешок, многоязычное руководство пользователя, многофункциональная инструкция, гарантийный талон, инструкция по зарядке, упаковка
Линейка
Ulefone Armor X13
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.52
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Mediatek Helio G36
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+24
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
294
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black

Ulefone Armor X13 6/64 - прочный и производительный смартфон для активной жизни. Большой HD+ экран с диагональю 6.52 обеспечивает чёткую, яркую насыщенную картинку, невероятный комфорт при просмотре видео, фотографий или чтении книг. В данной модели используется самая передовая камера во всей серии Armor X. Ulefone Armor X13 позволяет делать снимки в режиме ночного видения и под водой. Будучи защищённым от воздействий влаги, ударов и падений, он отлично подойдёт для промышленной эксплуатации. 8-ми ядерный процессор обеспечивает быструю и плавную работу в режиме многозадачности. Аккумулятор ёмкостью 6320 мАч позволит использовать смартфон в автономном режиме в течение нескольких дней. Полная поддержка NFC поможет использовать его как средство оплаты покупок. Ulefone Armor X13 может похвастаться большим HD+ экраном диагональю 6.52. Экран обеспечивает чёткую, яркую насыщенную картинку, невероятный комфорт при просмотре видео, фотографий или чтении книг. Мощный сенсор и алгоритм постобработки NightElf Ultra 2.0 минимизируют количество шумов в кадре. В условиях слабого освещения и даже в полной темноте, камера обеспечивает высокодетализированные кадры, позволяет следить за движением в дикой среде. Ulefone Armor X13 позволяет снимать более чёткие и детальные видео и фото под водой. Соответствует стандартам защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H, создан для эксплуатации в самых суровых условиях среды. Будучи защищённым от воздействий влаги, ударов и падений, он отлично подойдёт для промышленной эксплуатации, строительства, транспорта, многодневных походов и различных рабочих профессий. Забудьте о низком заряде с аккумулятором ёмкостью 6320 мАч. Отличная автономность в условиях похода, раздача заряда другим устройствам. Поддержка Dual 4G VoLTE обеспечивает голосовые вызовы в высоком качестве, поддержка двух диапазонов Wi-Fi обеспечивает широкую полосу пропускания и меньше потерь. Поддержка всех диапазонов 4G обеспечивает стабильный сигнал. Поддержка всех навигационных систем не позволит Вам заблудиться.

Отзывы о товаре Смартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black




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Характеристики
Бренд
Ulefone
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, USB кабель, защитная пленка, защитное стекло для экрана, спуджер, ремешок, многоязычное руководство пользователя, многофункциональная инструкция, гарантийный талон, инструкция по зарядке, упаковка
Линейка
Ulefone Armor X13
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.52
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Процессор
Mediatek Helio G36
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+24
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
294
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Ulefone Armor X13 6/64 - прочный и производительный смартфон для активной жизни. Большой HD+ экран с диагональю 6.52 обеспечивает чёткую, яркую насыщенную картинку, невероятный комфорт при просмотре видео, фотографий или чтении книг. В данной модели используется самая передовая камера во всей серии Armor X. Ulefone Armor X13 позволяет делать снимки в режиме ночного видения и под водой. Будучи защищённым от воздействий влаги, ударов и падений, он отлично подойдёт для промышленной эксплуатации. 8-ми ядерный процессор обеспечивает быструю и плавную работу в режиме многозадачности. Аккумулятор ёмкостью 6320 мАч позволит использовать смартфон в автономном режиме в течение нескольких дней. Полная поддержка NFC поможет использовать его как средство оплаты покупок. Ulefone Armor X13 может похвастаться большим HD+ экраном диагональю 6.52. Экран обеспечивает чёткую, яркую насыщенную картинку, невероятный комфорт при просмотре видео, фотографий или чтении книг. Мощный сенсор и алгоритм постобработки NightElf Ultra 2.0 минимизируют количество шумов в кадре. В условиях слабого освещения и даже в полной темноте, камера обеспечивает высокодетализированные кадры, позволяет следить за движением в дикой среде. Ulefone Armor X13 позволяет снимать более чёткие и детальные видео и фото под водой. Соответствует стандартам защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H, создан для эксплуатации в самых суровых условиях среды. Будучи защищённым от воздействий влаги, ударов и падений, он отлично подойдёт для промышленной эксплуатации, строительства, транспорта, многодневных походов и различных рабочих профессий. Забудьте о низком заряде с аккумулятором ёмкостью 6320 мАч. Отличная автономность в условиях похода, раздача заряда другим устройствам. Поддержка Dual 4G VoLTE обеспечивает голосовые вызовы в высоком качестве, поддержка двух диапазонов Wi-Fi обеспечивает широкую полосу пропускания и меньше потерь. Поддержка всех диапазонов 4G обеспечивает стабильный сигнал. Поддержка всех навигационных систем не позволит Вам заблудиться.
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Доставка
Отзывы


Смартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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