Смартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
Ulefone Armor X13 6/64 - прочный и производительный смартфон для активной жизни. Большой HD+ экран с диагональю 6.52 обеспечивает чёткую, яркую насыщенную картинку, невероятный комфорт при просмотре видео, фотографий или чтении книг. В данной модели используется самая передовая камера во всей серии Armor X. Ulefone Armor X13 позволяет делать снимки в режиме ночного видения и под водой. Будучи защищённым от воздействий влаги, ударов и падений, он отлично подойдёт для промышленной эксплуатации. 8-ми ядерный процессор обеспечивает быструю и плавную работу в режиме многозадачности. Аккумулятор ёмкостью 6320 мАч позволит использовать смартфон в автономном режиме в течение нескольких дней. Полная поддержка NFC поможет использовать его как средство оплаты покупок. Ulefone Armor X13 может похвастаться большим HD+ экраном диагональю 6.52. Экран обеспечивает чёткую, яркую насыщенную картинку, невероятный комфорт при просмотре видео, фотографий или чтении книг. Мощный сенсор и алгоритм постобработки NightElf Ultra 2.0 минимизируют количество шумов в кадре. В условиях слабого освещения и даже в полной темноте, камера обеспечивает высокодетализированные кадры, позволяет следить за движением в дикой среде. Ulefone Armor X13 позволяет снимать более чёткие и детальные видео и фото под водой. Соответствует стандартам защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H, создан для эксплуатации в самых суровых условиях среды. Будучи защищённым от воздействий влаги, ударов и падений, он отлично подойдёт для промышленной эксплуатации, строительства, транспорта, многодневных походов и различных рабочих профессий. Забудьте о низком заряде с аккумулятором ёмкостью 6320 мАч. Отличная автономность в условиях похода, раздача заряда другим устройствам. Поддержка Dual 4G VoLTE обеспечивает голосовые вызовы в высоком качестве, поддержка двух диапазонов Wi-Fi обеспечивает широкую полосу пропускания и меньше потерь. Поддержка всех диапазонов 4G обеспечивает стабильный сигнал. Поддержка всех навигационных систем не позволит Вам заблудиться.
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