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Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий

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Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 1
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 2
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 3
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 4
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 5
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 6
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 7
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 8
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 9
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 10
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 11
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 12
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 13
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 14
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 15
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 16
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 17
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 18
Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 50
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 8
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 9
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 10
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 11
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 12
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 13
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 14
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 15
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 16
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 17
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 18
  • Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
12 530 руб.  15 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737534
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, упаковка
Линейка
Tecno Spark 50
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 n/ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х10
Вес, г.
411

Описание товара Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий

Смартфон Tecno SPARK 50 4G — это сбалансированное решение начального уровня, в котором основной упор сделан на автономность и практичность. Аппарат выполнен в актуальном стиле с плоскими боковыми гранями и лаконичным оформлением тыльной панели. Прямоугольный блок камер визуально выделен, но не перегружен деталями. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания на правой грани. Смартфон оснащен IPS-панелью с тонкими рамками. Фронтальная камера вписана в аккуратный вырез по центру, что обеспечивает большую полезную площадь экрана. Наличие стереодинамиков с поддержкой DTS повышает комфорт при просмотре видео и работе с контентом. За стабильную работу интерфейса и повседневных приложений отвечает процессор MediaTek Helio G81. Главной отличительной чертой устройства является аккумулятор емкостью 7000 мАч. Это обеспечивает стабильную работу в течение двух-трех дней при умеренном использовании. Зарядка мощностью 18 Вт является стандартным решением для данного сегмента. Основная камера на 50 Мп предназначена для создания детализированных снимков при хорошем освещении. Программные алгоритмы помогают оптимизировать цветопередачу и четкость в различных сценариях съемки.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark 50 4/128Gb синий




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, упаковка
Линейка
Tecno Spark 50
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81
Развернуть
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 n/ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Tecno SPARK 50 4G — это сбалансированное решение начального уровня, в котором основной упор сделан на автономность и практичность. Аппарат выполнен в актуальном стиле с плоскими боковыми гранями и лаконичным оформлением тыльной панели. Прямоугольный блок камер визуально выделен, но не перегружен деталями. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания на правой грани. Смартфон оснащен IPS-панелью с тонкими рамками. Фронтальная камера вписана в аккуратный вырез по центру, что обеспечивает большую полезную площадь экрана. Наличие стереодинамиков с поддержкой DTS повышает комфорт при просмотре видео и работе с контентом. За стабильную работу интерфейса и повседневных приложений отвечает процессор MediaTek Helio G81. Главной отличительной чертой устройства является аккумулятор емкостью 7000 мАч. Это обеспечивает стабильную работу в течение двух-трех дней при умеренном использовании. Зарядка мощностью 18 Вт является стандартным решением для данного сегмента. Основная камера на 50 Мп предназначена для создания детализированных снимков при хорошем освещении. Программные алгоритмы помогают оптимизировать цветопередачу и четкость в различных сценариях съемки.
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Отзывы


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