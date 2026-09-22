Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Фиолетовый
Смартфон TECNO — это современный гаджет, соединяющий в себе элегантность и высокую производительность. Впечатляющий фиолетовый корпус из пластика придаёт устройству стильный и современный вид. Лёгкий и удобный в использовании, этот смартфон весом всего 0,186 кг станет вашим незаменимым компаньоном в повседневной жизни. Устройство оснащено большим 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1600x720, обеспечивающим яркие и насыщенные изображения. Частота обновления 90 Гц гарантирует плавный просмотр видео и комфортные игры. Основой производительности является 8-ядерный процессор, который в паре с 4 Гб оперативной памяти обеспечивает быстрое выполнение любых задач. Встроенная память объёмом 128 Гб позволяет хранить большое количество любимого контента без необходимости в частой очистке. За продолжительное время работы отвечает мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, обеспечивающий до 500 часов в режиме ожидания. Это идеальный вариант для тех, кто не хочет беспокоиться о частой подзарядке устройства. Смартфон поддерживает 4G LTE-сети, позволяя всегда оставаться на связи и работать в высокоскоростном режиме. Также доступны две SIM-карты, что предоставляет пользователю больше возможностей для общения и подключения. Защиту устройства обеспечивает класс защиты IP64, гарантируя устойчивость к пыли и брызгам. Предусмотренный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность и быстрый доступ к вашему устройству. Смартфон TECNO — это практичное решение для тех, кто ценит функциональность и стиль в одном устройстве.
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