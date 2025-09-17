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Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey

6 Отзывы
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Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 1
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 2
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 3
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 4
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 5
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 6
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 7
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 8
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 9
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 10
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 11
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 12
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 13
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 14
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 15
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 16
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 17
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 18
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 19
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 20
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 21
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 22
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 23
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 24
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 25
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 26
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 27
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 28
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 29
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 30
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 31
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 32
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 33
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 34
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 35
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 36
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 37
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 38
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 1
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 2
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 3
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 4
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 5
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 6
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 7
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 8
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 9
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 10
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 11
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 12
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 13
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 14
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 15
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 16
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 17
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 18
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 19
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 20
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 21
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 22
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 23
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 24
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 25
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 26
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 27
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 28
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 29
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 30
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 31
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 32
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 33
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 34
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 35
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 36
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 37
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 38
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
22 730 руб.  32 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708318
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
64+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey

Вдохновлённый промышленным дизайном облик Tecno POVA 7 Pro 5G делает смартфон запоминающимся. Объёмные детали снаружи, а внутри уникальный шрифт и более 300 стилизованных значков приложений. Треугольный блок камер обрамлён светодиодным сигнальным глифом, который отображает уведомления, игровые действия, звонки и многое другое. Яркий 6.78” AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц выдаёт плавную и детализированную картинку, а также защищён от падений и ударов закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Стереозвук от Dolby Atmos обеспечивает полное погружение в контент. Комфортное взаимодействие со смартфоном и улучшенное мобильное соединение обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Перейдите на высокий уровень мобильного гейминга с Tecno POVA 7 Pro 5G. Благодаря игровому движку HyperEngine частота обработки кадров возрастает на 20%, а 11-слойная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру устройства. Аккумулятор ёмкостью 6 000 мАч обеспечивает работу в течение долгого времени. А если заряд на исходе — быстрая зарядка 45 Вт или беспроводная 30 Вт восстановит запас энергии смартфона в короткие сроки. Смартфон также может не дать разрядиться другому устройству благодаря реверсивной зарядке 10 Вт.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Мурат Г.

Достоинства:


Комментарий:
бомбовский телефончик за 17000 пойдёт коробке был чехол, в принципе чехол тоже нормально искать, ничего не надо бортики есть для защиты, там телефона и камень, так что в принципе сойдёт вообще прекрасно, все работает быстро реагирует нормально.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Классный , громкий , звук чистый , камера неплохая
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь один день. Ещё не во всём разобрался. Первое впечатление отличное. Много всяких опций.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Егор Х.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка хорошая, всё в комплекте и блок и провод стоит заводская плёнка и чехол стрёмненький в подарок. Покупал отцу в подарок. Доволен, всё работает чётко. Но если честно даже мне как-то не особо понятно и похер на подсветку сзади, на кой она нужна. Крч помимо фонарика есть светодиодная линия, которую можно настроить под уведомления, игры, звонки и т.п. Как фифа в целом норм, но попробуй ещё чехол найди где вырезы есть под эту ленту)))
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон покупался в подарок. Именинник в восторге., говорит шустрый телефон, заряд держит очень долго! Рекомендуем!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Жақсы телефон екен батерясы быр аптаға жетеды екен озыме ұнады қатпайды



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
64+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Вдохновлённый промышленным дизайном облик Tecno POVA 7 Pro 5G делает смартфон запоминающимся. Объёмные детали снаружи, а внутри уникальный шрифт и более 300 стилизованных значков приложений. Треугольный блок камер обрамлён светодиодным сигнальным глифом, который отображает уведомления, игровые действия, звонки и многое другое. Яркий 6.78” AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц выдаёт плавную и детализированную картинку, а также защищён от падений и ударов закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Стереозвук от Dolby Atmos обеспечивает полное погружение в контент. Комфортное взаимодействие со смартфоном и улучшенное мобильное соединение обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Перейдите на высокий уровень мобильного гейминга с Tecno POVA 7 Pro 5G. Благодаря игровому движку HyperEngine частота обработки кадров возрастает на 20%, а 11-слойная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру устройства. Аккумулятор ёмкостью 6 000 мАч обеспечивает работу в течение долгого времени. А если заряд на исходе — быстрая зарядка 45 Вт или беспроводная 30 Вт восстановит запас энергии смартфона в короткие сроки. Смартфон также может не дать разрядиться другому устройству благодаря реверсивной зарядке 10 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Мурат Г.

Достоинства:


Комментарий:
бомбовский телефончик за 17000 пойдёт коробке был чехол, в принципе чехол тоже нормально искать, ничего не надо бортики есть для защиты, там телефона и камень, так что в принципе сойдёт вообще прекрасно, все работает быстро реагирует нормально.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Классный , громкий , звук чистый , камера неплохая
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь один день. Ещё не во всём разобрался. Первое впечатление отличное. Много всяких опций.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Егор Х.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка хорошая, всё в комплекте и блок и провод стоит заводская плёнка и чехол стрёмненький в подарок. Покупал отцу в подарок. Доволен, всё работает чётко. Но если честно даже мне как-то не особо понятно и похер на подсветку сзади, на кой она нужна. Крч помимо фонарика есть светодиодная линия, которую можно настроить под уведомления, игры, звонки и т.п. Как фифа в целом норм, но попробуй ещё чехол найди где вырезы есть под эту ленту)))
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон покупался в подарок. Именинник в восторге., говорит шустрый телефон, заряд держит очень долго! Рекомендуем!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Жақсы телефон екен батерясы быр аптаға жетеды екен озыме ұнады қатпайды


Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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