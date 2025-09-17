Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey
Вдохновлённый промышленным дизайном облик Tecno POVA 7 Pro 5G делает смартфон запоминающимся. Объёмные детали снаружи, а внутри уникальный шрифт и более 300 стилизованных значков приложений. Треугольный блок камер обрамлён светодиодным сигнальным глифом, который отображает уведомления, игровые действия, звонки и многое другое. Яркий 6.78” AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц выдаёт плавную и детализированную картинку, а также защищён от падений и ударов закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Стереозвук от Dolby Atmos обеспечивает полное погружение в контент. Комфортное взаимодействие со смартфоном и улучшенное мобильное соединение обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Перейдите на высокий уровень мобильного гейминга с Tecno POVA 7 Pro 5G. Благодаря игровому движку HyperEngine частота обработки кадров возрастает на 20%, а 11-слойная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру устройства. Аккумулятор ёмкостью 6 000 мАч обеспечивает работу в течение долгого времени. А если заряд на исходе — быстрая зарядка 45 Вт или беспроводная 30 Вт восстановит запас энергии смартфона в короткие сроки. Смартфон также может не дать разрядиться другому устройству благодаря реверсивной зарядке 10 Вт.
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Достоинства:
Комментарий:
бомбовский телефончик за 17000 пойдёт коробке был чехол, в принципе чехол тоже нормально искать, ничего не надо бортики есть для защиты, там телефона и камень, так что в принципе сойдёт вообще прекрасно, все работает быстро реагирует нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Классный , громкий , звук чистый , камера неплохая
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь один день. Ещё не во всём разобрался. Первое впечатление отличное. Много всяких опций.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка хорошая, всё в комплекте и блок и провод стоит заводская плёнка и чехол стрёмненький в подарок. Покупал отцу в подарок. Доволен, всё работает чётко. Но если честно даже мне как-то не особо понятно и похер на подсветку сзади, на кой она нужна. Крч помимо фонарика есть светодиодная линия, которую можно настроить под уведомления, игры, звонки и т.п. Как фифа в целом норм, но попробуй ещё чехол найди где вырезы есть под эту ленту)))
Достоинства:
Комментарий:
Телефон покупался в подарок. Именинник в восторге., говорит шустрый телефон, заряд держит очень долго! Рекомендуем!!!
Достоинства:
Комментарий:
Жақсы телефон екен батерясы быр аптаға жетеды екен озыме ұнады қатпайды
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Grey
Достоинства:
Комментарий:
бомбовский телефончик за 17000 пойдёт коробке был чехол, в принципе чехол тоже нормально искать, ничего не надо бортики есть для защиты, там телефона и камень, так что в принципе сойдёт вообще прекрасно, все работает быстро реагирует нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Классный , громкий , звук чистый , камера неплохая
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь один день. Ещё не во всём разобрался. Первое впечатление отличное. Много всяких опций.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка хорошая, всё в комплекте и блок и провод стоит заводская плёнка и чехол стрёмненький в подарок. Покупал отцу в подарок. Доволен, всё работает чётко. Но если честно даже мне как-то не особо понятно и похер на подсветку сзади, на кой она нужна. Крч помимо фонарика есть светодиодная линия, которую можно настроить под уведомления, игры, звонки и т.п. Как фифа в целом норм, но попробуй ещё чехол найди где вырезы есть под эту ленту)))
Достоинства:
Комментарий:
Телефон покупался в подарок. Именинник в восторге., говорит шустрый телефон, заряд держит очень долго! Рекомендуем!!!
Достоинства:
Комментарий:
Жақсы телефон екен батерясы быр аптаға жетеды екен озыме ұнады қатпайды