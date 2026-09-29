Top.Mail.Ru
Honor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA] купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Honor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA]

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Honor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA] - фото 1
Honor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA] - фото 2
Honor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA] - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor X5d Plus
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Honor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA] - фото 1
  • Honor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA] - фото 2
  • Honor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA] - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 090 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750373
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Honor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA]
12 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C, скрепка, чехол
Линейка
Honor X5d Plus
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
1389
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Honor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA]

Доступный смартфон Honor X5d Plus разработан для обеспечения надежной ежедневной связи и комфортного просмотра мультимедийного контента. Устройство оснащено 6.74-дюймовым экраном с частотой 90 Гц, снижающим нагрузку на зрение пользователя. За производительность отвечает восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G81, работающий совместно с фирменным интерфейсом MagicOS 9.0 на базе актуальной ОС Android 15. Автономность поддерживается батареей емкостью 5260 мАч. Камера на 50 Мп позволяет сохранять памятные моменты в хорошем качестве.

Отзывы о товаре Honor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA]




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C, скрепка, чехол
Линейка
Honor X5d Plus
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Развернуть
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
1389
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Доступный смартфон Honor X5d Plus разработан для обеспечения надежной ежедневной связи и комфортного просмотра мультимедийного контента. Устройство оснащено 6.74-дюймовым экраном с частотой 90 Гц, снижающим нагрузку на зрение пользователя. За производительность отвечает восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G81, работающий совместно с фирменным интерфейсом MagicOS 9.0 на базе актуальной ОС Android 15. Автономность поддерживается батареей емкостью 5260 мАч. Камера на 50 Мп позволяет сохранять памятные моменты в хорошем качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Honor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA] - по цене 12090 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...