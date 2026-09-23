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Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black

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Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 1
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 2
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 3
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 4
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 5
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 6
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 7
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 8
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 9
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 10
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 11
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 12
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 13
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 14
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 15
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 16
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Realme Note 80
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
UNISOC T7250
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 1
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 2
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 3
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 4
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 5
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 6
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 7
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 8
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 9
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 10
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 11
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 12
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 13
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 14
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 15
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 16
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733358
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black
9 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme Note 80
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
UNISOC T7250
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х5
Вес, г.
450

Описание товара Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black

**Смартфон Realme Note 80 4+64, чёрный** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном Realme Note 80! Это устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности для развлечений и работы. **Почему стоит выбрать Realme Note 80?** * **Мощный процессор Unisoc T7250** — обеспечивает быструю и плавную работу приложений и игр. * **Большой экран с разрешением 1600x720 и диагональю 6,74 дюйма** — наслаждайтесь яркими и чёткими изображениями. Технология IPS гарантирует насыщенные цвета и широкие углы обзора. * **Плавная картинка** — частота обновления экрана 90 Гц делает динамичные сцены более плавными и приятными для глаз. * **Длительная работа без подзарядки** — ёмкость аккумулятора 6300 мАч позволяет пользоваться смартфоном в течение всего дня. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд. * **Достаточно места для всех ваших файлов** — 64 ГБ встроенной памяти и возможность расширения с помощью карты памяти (отдельный слот). * **Оперативная память 4 ГБ** — многозадачность без замедлений. * **Защита от пыли и влаги** — класс пылевлагозащиты IP54 позволяет не бояться лёгких брызг и пыли. * **Удобство и безопасность** — сканер отпечатков пальцев для быстрой и надёжной разблокировки устройства. * **Подключение без проблем** — поддержка двух SIM-карт, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ac и проводной интерфейс USB Type-C. Стильный чёрный корпус из пластика и надёжная конструкция моноблока делают Realme Note 80 не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Работа под управлением операционной системы Android 15 обеспечивает доступ к последним обновлениям и функциям. Выберите Realme Note 80 — выберите качество и надёжность!

Отзывы о товаре Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black




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Характеристики
Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme Note 80
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
UNISOC T7250
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Realme Note 80 4+64, чёрный** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном Realme Note 80! Это устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности для развлечений и работы. **Почему стоит выбрать Realme Note 80?** * **Мощный процессор Unisoc T7250** — обеспечивает быструю и плавную работу приложений и игр. * **Большой экран с разрешением 1600x720 и диагональю 6,74 дюйма** — наслаждайтесь яркими и чёткими изображениями. Технология IPS гарантирует насыщенные цвета и широкие углы обзора. * **Плавная картинка** — частота обновления экрана 90 Гц делает динамичные сцены более плавными и приятными для глаз. * **Длительная работа без подзарядки** — ёмкость аккумулятора 6300 мАч позволяет пользоваться смартфоном в течение всего дня. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд. * **Достаточно места для всех ваших файлов** — 64 ГБ встроенной памяти и возможность расширения с помощью карты памяти (отдельный слот). * **Оперативная память 4 ГБ** — многозадачность без замедлений. * **Защита от пыли и влаги** — класс пылевлагозащиты IP54 позволяет не бояться лёгких брызг и пыли. * **Удобство и безопасность** — сканер отпечатков пальцев для быстрой и надёжной разблокировки устройства. * **Подключение без проблем** — поддержка двух SIM-карт, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ac и проводной интерфейс USB Type-C. Стильный чёрный корпус из пластика и надёжная конструкция моноблока делают Realme Note 80 не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Работа под управлением операционной системы Android 15 обеспечивает доступ к последним обновлениям и функциям. Выберите Realme Note 80 — выберите качество и надёжность!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Black - по цене 9900 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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