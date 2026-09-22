Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий
Представляем вашему вниманию смартфон TECNO — современное устройство, обладающее всеми необходимыми функциями для комфортного использования в повседневной жизни. Этот смартфон оснащен мощным аккумулятором типа Li-Pol с емкостью 5000 мА·ч, который обеспечивает до 500 часов работы в режиме ожидания, позволяя вам дольше оставаться на связи без необходимости частой подзарядки. Устройство весит всего 0,186 кг и имеет элегантный корпус из пластика, что делает его легким и удобным для использования. Благодаря большой диагонали экрана в 6,75 дюйма и разрешению 1600x720, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями, будь то просмотр видео, игры или работа с приложениями. TECNO оснащен 8-ядерным процессором, который, в сочетании с 4 Гб оперативной памяти, обеспечивает быстрый и плавный отклик при выполнении любых задач. Встроенная память объемом 64 Гб позволяет хранить все необходимые приложения, фотографии и файлы, не беспокоясь о нехватке места. Смартфон поддерживает использование двух SIM-карт и возможность подключения 4G LTE, что обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет. Также устройство оснащено множеством навигационных систем, включая GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, что гарантирует точное и быстрое определение вашего местоположения. Дополнительно к этому, смартфон защищен по классу IP64, что делает его устойчивым к пыли и брызгам воды, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает надежную защиту ваших данных. Работает устройство на операционной системе Android, предлагая широкий выбор приложений и функций для персонализации вашего опыта использования. Смартфон TECNO — это надежный спутник на каждый день, предлагающий современное сочетание функциональности, стиля и производительности.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 64 GB, Синий, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитСмартфон Realme Note 80 4/64Gb Black
-
В наличииЦена 9 990 руб. 12 890 руб.2498 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитСмартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green
-
В наличииЦена 10 080 руб.2520 руб. в СплитСмартфон Realme Note 60x 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 10 360 руб. 13 990 руб.2590 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный
-
В наличииЦена 10 550 руб. 10 590 руб.2638 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
-
В наличииЦена 11 290 руб. 13 990 руб.2823 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый
-
В наличииЦена 11 290 руб. 13 990 руб.2823 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий
-
В наличииЦена 11 390 руб. 12 390 руб.2848 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue
-
В наличииЦена 11 760 руб. 12 390 руб.2940 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитHonor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA]
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 64 GB, Синий, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий