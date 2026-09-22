Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный
Смартфон TECNO - это надежное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии. Он оснащен большим 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1600x720, что обеспечивает яркое и четкое изображение для комфортного просмотра мультимедийного контента и работы с приложениями. Благодаря процессору с 8 ядрами и 4 ГБ оперативной памяти, устройство обеспечивает плавную и быструю работу, позволяя решать любые задачи без задержек. Смартфон обладает 64 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество фото, видео и приложений. Если этого недостаточно, всегда можно воспользоваться картой памяти для расширения хранилища. Устройство работает на операционной системе Android, предлагая пользователю доступ к огромному количеству приложений и игр. Длительное время автономной работы обеспечивается благодаря вместительному аккумулятору на 5000 мА·ч, что позволяет смартфону работать до 500 часов в режиме ожидания. Поддержка 4G LTE гарантирует стабильное и быстрое интернет-соединение, а Bluetooth 5.2 обеспечивает бесперебойную связь с другими устройствами. TECNO имеет класс защиты IP64, что защищает его от пыли и брызг, делая его подходящим выбором для использования в различных условиях. Корпус из пластика отличается прочностью, а сканер отпечатка пальца добавляет удобства и безопасности при разблокировке устройства. Смартфон поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет всегда оставаться на связи. Черный цвет корпуса придает ему строгий и элегантный вид, который подойдет как деловому человеку, так и молодежи. В общем, TECNO - это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный, функциональный и стильный смартфон по доступной цене.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 64 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитСмартфон Realme Note 80 4/64Gb Black
-
В наличииЦена 9 990 руб. 12 890 руб.2498 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитСмартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green
-
В наличииЦена 10 080 руб.2520 руб. в СплитСмартфон Realme Note 60x 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 10 360 руб. 13 990 руб.2590 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный
-
В наличииЦена 10 550 руб. 10 590 руб.2638 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
-
В наличииЦена 11 290 руб. 13 990 руб.2823 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый
-
В наличииЦена 11 290 руб. 13 990 руб.2823 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий
-
В наличииЦена 11 390 руб. 12 390 руб.2848 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue
-
В наличииЦена 11 760 руб. 12 390 руб.2940 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитHonor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA]
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 64 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный