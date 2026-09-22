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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный

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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 1
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 2
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 3
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 4
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 5
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 6
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 7
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 8
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 9
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 10
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 8
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 9
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 10
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
9 990 руб.  12 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730048
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный
9 990 руб. -22%
12 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
356

Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный

Смартфон TECNO - это надежное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии. Он оснащен большим 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1600x720, что обеспечивает яркое и четкое изображение для комфортного просмотра мультимедийного контента и работы с приложениями. Благодаря процессору с 8 ядрами и 4 ГБ оперативной памяти, устройство обеспечивает плавную и быструю работу, позволяя решать любые задачи без задержек. Смартфон обладает 64 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество фото, видео и приложений. Если этого недостаточно, всегда можно воспользоваться картой памяти для расширения хранилища. Устройство работает на операционной системе Android, предлагая пользователю доступ к огромному количеству приложений и игр. Длительное время автономной работы обеспечивается благодаря вместительному аккумулятору на 5000 мА·ч, что позволяет смартфону работать до 500 часов в режиме ожидания. Поддержка 4G LTE гарантирует стабильное и быстрое интернет-соединение, а Bluetooth 5.2 обеспечивает бесперебойную связь с другими устройствами. TECNO имеет класс защиты IP64, что защищает его от пыли и брызг, делая его подходящим выбором для использования в различных условиях. Корпус из пластика отличается прочностью, а сканер отпечатка пальца добавляет удобства и безопасности при разблокировке устройства. Смартфон поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет всегда оставаться на связи. Черный цвет корпуса придает ему строгий и элегантный вид, который подойдет как деловому человеку, так и молодежи. В общем, TECNO - это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный, функциональный и стильный смартфон по доступной цене.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный




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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO - это надежное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии. Он оснащен большим 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1600x720, что обеспечивает яркое и четкое изображение для комфортного просмотра мультимедийного контента и работы с приложениями. Благодаря процессору с 8 ядрами и 4 ГБ оперативной памяти, устройство обеспечивает плавную и быструю работу, позволяя решать любые задачи без задержек. Смартфон обладает 64 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество фото, видео и приложений. Если этого недостаточно, всегда можно воспользоваться картой памяти для расширения хранилища. Устройство работает на операционной системе Android, предлагая пользователю доступ к огромному количеству приложений и игр. Длительное время автономной работы обеспечивается благодаря вместительному аккумулятору на 5000 мА·ч, что позволяет смартфону работать до 500 часов в режиме ожидания. Поддержка 4G LTE гарантирует стабильное и быстрое интернет-соединение, а Bluetooth 5.2 обеспечивает бесперебойную связь с другими устройствами. TECNO имеет класс защиты IP64, что защищает его от пыли и брызг, делая его подходящим выбором для использования в различных условиях. Корпус из пластика отличается прочностью, а сканер отпечатка пальца добавляет удобства и безопасности при разблокировке устройства. Смартфон поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет всегда оставаться на связи. Черный цвет корпуса придает ему строгий и элегантный вид, который подойдет как деловому человеку, так и молодежи. В общем, TECNO - это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный, функциональный и стильный смартфон по доступной цене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный - по цене 9990 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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