Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb серый
Представляем смартфон TECNO, гармонично сочетающий передовые технологии и доступность. Это устройство с диагональю экрана 6,75 дюйма и разрешением 1600x720 пикселей обеспечивает яркие и четкие изображения, идеальные для просмотра контента и игр. Под корпусом из прочного пластика скрывается мощный восьмиядерный процессор, работающий в паре с 4 ГБ оперативной памяти, что гарантирует плавную производительность и многозадачность. Смартфон оснащен встроенной памятью объемом 64 ГБ, предоставляя достаточно пространства для хранения ваших приложений, фотографий и видео. При необходимости объем памяти можно увеличить с помощью SD-карт. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч позволяет пользоваться устройством в течение долгого времени без необходимости подзарядки, а в режиме ожидания смартфон держит заряд до 500 часов. TECNO также поддерживает современные стандарты связи, включая 4G LTE, обеспечивая быстрое и стабильное подключение к интернету. Двойная поддержка SIM-карт позволит вам использовать два номера одновременно, что особенно удобно для тех, кто хочет совмещать работу и личные контакты в одном устройстве. Операционная система Android и удобный интерфейс позволяют наслаждаться всеми преимуществами современных технологий. TECNO также предлагает надежную защиту с классом IP64, защищая устройство от пыли и брызг. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает высокий уровень безопасности и быструю разблокировку. Продвинутая система навигации с поддержкой BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС всегда поможет вам найти правильный маршрут. Суммарный вес устройства составляет всего 186 граммов, что делает его удобным в использовании. Смартфон TECNO — это надежное, функциональное и стильное решение для каждого пользователя.
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