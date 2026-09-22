Top.Mail.Ru
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 1
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 2
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 3
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 4
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 5
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 6
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 7
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
8 530 руб.  12 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730047
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
367

Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый

Смартфоны TECNO представляют собой сочетание стильного дизайна и актуальных технических характеристик, идеально подходящее для современных пользователей. Этот аппарат выполнен в изысканном фиолетовом цвете, привнося свежесть и оригинальность в ваш повседневный облик. Производимый в Китае, смартфон отличается надежным пластиковым корпусом, который обеспечивает высокую износостойкость и прочность. Уровень защиты IP64 гарантирует защиту устройства от пыли и брызг воды, что станет отличным решением для активных пользователей. Дисплей диагональю 6,75 дюйма с разрешением 1600x720 пикселей и частотой обновления 90 Гц обеспечивает плавное и комфортное взаимодействие с устройством, оживляя каждый момент вашего дня. Под капотом смартфона скрывается мощный процессор Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 1800 МГц и восемью ядрами, способный обеспечить плавное выполнение самых различных задач. В связке с 4 ГБ оперативной памяти обеспечивается высокая производительность и быстрая многозадачность. Для хранения ваших данных предусмотрено 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карты памяти. Смартфон работает на операционной системе Android, что гарантирует доступ к множеству приложений и удобный интерфейс. Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, обеспечивая дополнительное удобство для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты. Смартфоны TECNO – это надежный спутник в мире мобильных технологий, сочетающий в себе функциональность, стиль и передовые технологии.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны TECNO представляют собой сочетание стильного дизайна и актуальных технических характеристик, идеально подходящее для современных пользователей. Этот аппарат выполнен в изысканном фиолетовом цвете, привнося свежесть и оригинальность в ваш повседневный облик. Производимый в Китае, смартфон отличается надежным пластиковым корпусом, который обеспечивает высокую износостойкость и прочность. Уровень защиты IP64 гарантирует защиту устройства от пыли и брызг воды, что станет отличным решением для активных пользователей. Дисплей диагональю 6,75 дюйма с разрешением 1600x720 пикселей и частотой обновления 90 Гц обеспечивает плавное и комфортное взаимодействие с устройством, оживляя каждый момент вашего дня. Под капотом смартфона скрывается мощный процессор Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 1800 МГц и восемью ядрами, способный обеспечить плавное выполнение самых различных задач. В связке с 4 ГБ оперативной памяти обеспечивается высокая производительность и быстрая многозадачность. Для хранения ваших данных предусмотрено 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карты памяти. Смартфон работает на операционной системе Android, что гарантирует доступ к множеству приложений и удобный интерфейс. Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, обеспечивая дополнительное удобство для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты. Смартфоны TECNO – это надежный спутник в мире мобильных технологий, сочетающий в себе функциональность, стиль и передовые технологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Фиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...