Описание товара Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green

Realme Note 60x 4/128Gb Green - доступный смартфон с 6.74? IPS-дисплеем 90 Гц и HD+-разрешением, восьмиядерным чипсетом Unisoc Tiger T612 и связкой 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Аккумулятор 5000 мА·ч рассчитан на полный день работы при типичных повседневных сценариях.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт как первый смартфон, а также тем, кому нужен недорогой аппарат для звонков, мессенджеров, соцсетей, навигации и лёгких игр. Уровня производительности достаточно для базовых задач, онлайн-обучения и мультимедиа без претензий на тяжёлый гейминг.

Камеры и повседневная съёмка

Тыловая камера 8 Мп с поддержкой HDR и панорамных режимов рассчитана на простые кадры и документы, не претендуя на продвинутый мобильный фоторедактор. 5-Мп фронтальная камера подойдёт для видеозвонков и базовых селфи в мессенджерах.

Связь, память и практичность

Смартфон поддерживает 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, оснащён разъёмом 3.5 мм и отдельным слотом microSD для расширения памяти до 2 ТБ. Корпус с IP54 и усиленным шасси ArmorShell повышает стойкость к брызгам и случайным воздействиям, что актуально для повседневного использования.

Важные нюансы перед покупкой

Модель ориентирована на 4G и базовые сценарии, поэтому для требовательных игр и ресурсоёмких приложений лучше заранее заложить ожидания на среднюю производительность. Камера и HD+-экран подходят для повседневных задач; если важны максимально детальные фото и высокое разрешение дисплея, имеет смысл рассмотреть более дорогие решения линейки.