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Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green

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Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 1
Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 2
Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 3
Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 4
Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 5
Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 6
Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 7
Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 60x
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T612
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 1
  • Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 2
  • Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 3
  • Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 4
  • Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 5
  • Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 6
  • Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 7
  • Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 010 руб. 
Начислим 161 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green
10 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 60x
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T612
Частота процессора, МГц
1820
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8МП+0.08МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
1152
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green

Realme Note 60x 4/128Gb Green - доступный смартфон с 6.74? IPS-дисплеем 90 Гц и HD+-разрешением, восьмиядерным чипсетом Unisoc Tiger T612 и связкой 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Аккумулятор 5000 мА·ч рассчитан на полный день работы при типичных повседневных сценариях.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт как первый смартфон, а также тем, кому нужен недорогой аппарат для звонков, мессенджеров, соцсетей, навигации и лёгких игр. Уровня производительности достаточно для базовых задач, онлайн-обучения и мультимедиа без претензий на тяжёлый гейминг.

Камеры и повседневная съёмка

Тыловая камера 8 Мп с поддержкой HDR и панорамных режимов рассчитана на простые кадры и документы, не претендуя на продвинутый мобильный фоторедактор. 5-Мп фронтальная камера подойдёт для видеозвонков и базовых селфи в мессенджерах.

Связь, память и практичность

Смартфон поддерживает 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, оснащён разъёмом 3.5 мм и отдельным слотом microSD для расширения памяти до 2 ТБ. Корпус с IP54 и усиленным шасси ArmorShell повышает стойкость к брызгам и случайным воздействиям, что актуально для повседневного использования.

Важные нюансы перед покупкой

Модель ориентирована на 4G и базовые сценарии, поэтому для требовательных игр и ресурсоёмких приложений лучше заранее заложить ожидания на среднюю производительность. Камера и HD+-экран подходят для повседневных задач; если важны максимально детальные фото и высокое разрешение дисплея, имеет смысл рассмотреть более дорогие решения линейки.

Отзывы о товаре Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green

Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Заказывали ребенку как первый свой смартфон. Для таких целей отлично, большего не нужно. За такую цену вообще отлично!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Анастасия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Ну что тут сказать- цена соответствует качеству. Но я в принципе на большее и не рассчитывала. Так , экспресс вариант чтобы быть на связи с ребенком.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон. но тонет в лунке. за сорок минут под водой, пока ловил блесной, умер
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично работает зарядился быстро нареканий нет спасибо продавцу. .
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Ану Т.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хороший, не зависает все работает и загружает!
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка пришла не мятой,доставка за 3 дня, зарядка аккумулятора 50%, хороший смартфон, работает быстро,спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Галина Э.

Достоинства:


Комментарий:
телефон понравился спасибо продавцу пришло все упаковано ещё симку подарили.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
В описании написано, что предустановок нет, на самом деле предустановок много, rustore не удаляемый и yandex со всеми компонентами как вкопанный стоит, как вирус. И в комплекте зачем-то карта мегафона, которая даже в подарок не нужна. Во всем остальном никаких проблем с телефоном нет. Очень хороший телефон. Забыли только МАКС намертво установить не удаляемым. Не установлены по умолчанию YOUTUBE и все программы GOOGLE.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон за эти деньги, пришёл в заводской упаковке, целый, новый, всё как положено. Работает шустро, не тормозит. Советую!
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Нина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Получила телефон.Упаковка от производителя безупречна! Все аккуратно упаковано. Сам телефон очень хороший,мне очень понравился,В подарок положили сим карту Мегафон. Большое спасибо производителю, продавцу за такой качественный товар!
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хорошего качества, проблем не возникло. сейчас приятное впечатление за услугу и доставку
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Яна Р.

Достоинства:


Комментарий:
купили ребенку для школы. телефон хороший за свои деньги,работает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Наталия

Достоинства:


Комментарий:
Покупала на подарок для ребенка. Все отлично. Ребенок доволен.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 60x
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T612
Частота процессора, МГц
1820
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8МП+0.08МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
1152
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание

Realme Note 60x 4/128Gb Green - доступный смартфон с 6.74? IPS-дисплеем 90 Гц и HD+-разрешением, восьмиядерным чипсетом Unisoc Tiger T612 и связкой 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Аккумулятор 5000 мА·ч рассчитан на полный день работы при типичных повседневных сценариях.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт как первый смартфон, а также тем, кому нужен недорогой аппарат для звонков, мессенджеров, соцсетей, навигации и лёгких игр. Уровня производительности достаточно для базовых задач, онлайн-обучения и мультимедиа без претензий на тяжёлый гейминг.

Камеры и повседневная съёмка

Тыловая камера 8 Мп с поддержкой HDR и панорамных режимов рассчитана на простые кадры и документы, не претендуя на продвинутый мобильный фоторедактор. 5-Мп фронтальная камера подойдёт для видеозвонков и базовых селфи в мессенджерах.

Связь, память и практичность

Смартфон поддерживает 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, оснащён разъёмом 3.5 мм и отдельным слотом microSD для расширения памяти до 2 ТБ. Корпус с IP54 и усиленным шасси ArmorShell повышает стойкость к брызгам и случайным воздействиям, что актуально для повседневного использования.

Важные нюансы перед покупкой

Модель ориентирована на 4G и базовые сценарии, поэтому для требовательных игр и ресурсоёмких приложений лучше заранее заложить ожидания на среднюю производительность. Камера и HD+-экран подходят для повседневных задач; если важны максимально детальные фото и высокое разрешение дисплея, имеет смысл рассмотреть более дорогие решения линейки.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Заказывали ребенку как первый свой смартфон. Для таких целей отлично, большего не нужно. За такую цену вообще отлично!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Анастасия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Ну что тут сказать- цена соответствует качеству. Но я в принципе на большее и не рассчитывала. Так , экспресс вариант чтобы быть на связи с ребенком.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон. но тонет в лунке. за сорок минут под водой, пока ловил блесной, умер
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично работает зарядился быстро нареканий нет спасибо продавцу. .
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Ану Т.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хороший, не зависает все работает и загружает!
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка пришла не мятой,доставка за 3 дня, зарядка аккумулятора 50%, хороший смартфон, работает быстро,спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Галина Э.

Достоинства:


Комментарий:
телефон понравился спасибо продавцу пришло все упаковано ещё симку подарили.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
В описании написано, что предустановок нет, на самом деле предустановок много, rustore не удаляемый и yandex со всеми компонентами как вкопанный стоит, как вирус. И в комплекте зачем-то карта мегафона, которая даже в подарок не нужна. Во всем остальном никаких проблем с телефоном нет. Очень хороший телефон. Забыли только МАКС намертво установить не удаляемым. Не установлены по умолчанию YOUTUBE и все программы GOOGLE.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон за эти деньги, пришёл в заводской упаковке, целый, новый, всё как положено. Работает шустро, не тормозит. Советую!
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Нина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Получила телефон.Упаковка от производителя безупречна! Все аккуратно упаковано. Сам телефон очень хороший,мне очень понравился,В подарок положили сим карту Мегафон. Большое спасибо производителю, продавцу за такой качественный товар!
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хорошего качества, проблем не возникло. сейчас приятное впечатление за услугу и доставку
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Яна Р.

Достоинства:


Комментарий:
купили ребенку для школы. телефон хороший за свои деньги,работает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Наталия

Достоинства:


Комментарий:
Покупала на подарок для ребенка. Все отлично. Ребенок доволен.


Купить Смартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green - по цене 10010 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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