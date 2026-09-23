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Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue

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Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 1
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 2
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 3
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 4
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 5
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 6
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 7
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 8
Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Realme Note 80
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
UNISOC T7250
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 1
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 2
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 3
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 4
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 5
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 6
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 7
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 8
  • Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
9 440 руб.  9 890 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733357
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue
9 440 руб. -5%
9 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme Note 80
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
UNISOC T7250
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х5
Вес, г.
450

Описание товара Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue

Голубой смартфон Realme сразу привлекает взгляд стильным цветом и современным дизайном. Лёгкий пластиковый корпус сочетает в себе прочность и комфорт, а защита IP54 оберегает гаджет от пыли и брызг — удобно в повседневных поездках по городу. Большой 6,74-дюймовый экран с обновлением 90 Гц делает картинку плавной, заметно улучшая впечатления от игр и просмотра видео. Мощный восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с частотой 1800 МГц и 4 Гб оперативной памяти справятся как с рабочими задачами, так и с развлечениями без задержек. Места хватит на всё: 64 Гб встроенной памяти расширяются картой памяти. Две SIM-карты — для свободы и удобства общения. Realme на Android станет вашим надёжным помощником каждый день.

Отзывы о товаре Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue




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Характеристики
Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme Note 80
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
UNISOC T7250
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Голубой смартфон Realme сразу привлекает взгляд стильным цветом и современным дизайном. Лёгкий пластиковый корпус сочетает в себе прочность и комфорт, а защита IP54 оберегает гаджет от пыли и брызг — удобно в повседневных поездках по городу. Большой 6,74-дюймовый экран с обновлением 90 Гц делает картинку плавной, заметно улучшая впечатления от игр и просмотра видео. Мощный восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с частотой 1800 МГц и 4 Гб оперативной памяти справятся как с рабочими задачами, так и с развлечениями без задержек. Места хватит на всё: 64 Гб встроенной памяти расширяются картой памяти. Две SIM-карты — для свободы и удобства общения. Realme на Android станет вашим надёжным помощником каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Смартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue - по цене 9440 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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