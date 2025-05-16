Top.Mail.Ru
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 1
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 2
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 3
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 4
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 5
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 6
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 7
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 8
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 9
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 10
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 60x
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T612
Оперативная память
3
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 1
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 2
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 3
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 4
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 5
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 6
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 7
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 8
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 9
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 10
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
8 710 руб.  8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681576
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 60x
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T612
Частота процессора, МГц
1820
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
3
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
1152
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
471

Описание товара Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black

Смартфон realme Note 60x представлен в пластиковом корпусе с защитой от пыли и брызг воды по стандарту IP54. В устройстве установлен 6.74-дюймовый экран с технологией IPS. С любого положения на нем передается четкое контрастное изображение. Аккумулятор 5000 мА*ч позволяет смартфону работать автономно в режиме ожидания до 1152 часов.

Отзывы о товаре Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
константин н.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон для ребенка за разумные деньги



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 60x
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T612
Частота процессора, МГц
1820
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
3
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
1152
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон realme Note 60x представлен в пластиковом корпусе с защитой от пыли и брызг воды по стандарту IP54. В устройстве установлен 6.74-дюймовый экран с технологией IPS. С любого положения на нем передается четкое контрастное изображение. Аккумулятор 5000 мА*ч позволяет смартфону работать автономно в режиме ожидания до 1152 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
константин н.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон для ребенка за разумные деньги


Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...