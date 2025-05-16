Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 60x
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T612
Оперативная память
3
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%8 710 руб. 8 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681576
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 60x
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T612
Частота процессора, МГц
1820
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
3
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
1152
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
471
Описание товара Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black
Смартфон realme Note 60x представлен в пластиковом корпусе с защитой от пыли и брызг воды по стандарту IP54. В устройстве установлен 6.74-дюймовый экран с технологией IPS. С любого положения на нем передается четкое контрастное изображение. Аккумулятор 5000 мА*ч позволяет смартфону работать автономно в режиме ожидания до 1152 часов.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 64 GB, С GPS, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 450 руб. 9 890 руб.2363 руб. в СплитСмартфон Realme Note 80 4/64Gb Blue
-
В наличииЦена 9 640 руб. 9 890 руб.2410 руб. в СплитСмартфон Realme Note 80 4/64Gb Black
-
В наличииЦена 10 000 руб. 12 890 руб.2500 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Синий
-
В наличииЦена 10 000 руб. 12 890 руб.2500 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Черный
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмартфон Realme Note 60x 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмартфон Realme Note 60x 4/128Gb Green
-
В наличииЦена 10 370 руб. 13 990 руб.2593 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный
-
В наличииЦена 10 570 руб. 10 590 руб.2643 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
-
В наличииЦена 11 300 руб. 13 990 руб.2825 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый
-
В наличииЦена 11 300 руб. 13 990 руб.2825 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий
-
В наличииЦена 11 400 руб. 12 390 руб.2850 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 60x
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T612
Частота процессора, МГц
1820
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
3
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
1152
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон realme Note 60x представлен в пластиковом корпусе с защитой от пыли и брызг воды по стандарту IP54. В устройстве установлен 6.74-дюймовый экран с технологией IPS. С любого положения на нем передается четкое контрастное изображение. Аккумулятор 5000 мА*ч позволяет смартфону работать автономно в режиме ожидания до 1152 часов.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 64 GB, С GPS, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 64 GB, С GPS, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон для ребенка за разумные деньги
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон для ребенка за разумные деньги