Карта памяти Kingston SDS3/64GB
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Характеристики
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10, Video Class 10
Скорость чтения
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716373
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Характеристики
Бренд
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10, Video Class 10
Скорость чтения
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х1
Вес, г.
15
Описание товара Карта памяти Kingston SDS3/64GB
Карта памяти Canvas Select Plus SD от Kingston обеспечивает надежную производительность со скоростью до 150 МБ/с и идеально подойдет для использования с фотоаппаратами и для записи Full HD видео. Соответствуя классу скорости UHS-I Class 10, она обеспечивает плавную и стабильную работу. Прочная и универсальная, она идеально подходит для повседневных нужд.
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Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
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Бренд
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10, Video Class 10
Скорость чтения
150
Страна производитель
Китай
Карта памяти Canvas Select Plus SD от Kingston обеспечивает надежную производительность со скоростью до 150 МБ/с и идеально подойдет для использования с фотоаппаратами и для записи Full HD видео. Соответствуя классу скорости UHS-I Class 10, она обеспечивает плавную и стабильную работу. Прочная и универсальная, она идеально подходит для повседневных нужд.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
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