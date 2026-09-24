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Карта памяти Kingston SDS3/64GB купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Kingston SDS3/64GB

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10, Video Class 10
Скорость чтения
150
  • Карта памяти Kingston SDS3/64GB - фото 1
  • Карта памяти Kingston SDS3/64GB - фото 2
  • Карта памяти Kingston SDS3/64GB - фото 3
  • Карта памяти Kingston SDS3/64GB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716373
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Характеристики

Бренд
Kingston
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10, Video Class 10
Скорость чтения
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Карта памяти Kingston SDS3/64GB

Карта памяти Canvas Select Plus SD от Kingston обеспечивает надежную производительность со скоростью до 150 МБ/с и идеально подойдет для использования с фотоаппаратами и для записи Full HD видео. Соответствуя классу скорости UHS-I Class 10, она обеспечивает плавную и стабильную работу. Прочная и универсальная, она идеально подходит для повседневных нужд.



Теги товара: SDXC, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти Kingston SDS3/64GB




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Характеристики
Бренд
Kingston
Формат карты памяти
SDXC
Объем
64 Гб
Класс скорости
Class 10, Video Class 10
Скорость чтения
150
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Canvas Select Plus SD от Kingston обеспечивает надежную производительность со скоростью до 150 МБ/с и идеально подойдет для использования с фотоаппаратами и для записи Full HD видео. Соответствуя классу скорости UHS-I Class 10, она обеспечивает плавную и стабильную работу. Прочная и универсальная, она идеально подходит для повседневных нужд.


Теги товара: SDXC, для фотоаппарата
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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