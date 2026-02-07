Карта памяти micro SDXC SanDisk Ultra 128Gb A1 C10 U1 UHS-I 140MB/S, без адаптера SDSQUAB-128G-GN6MN
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
140
Скорость записи
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
В наличии
Код товара: 632883
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Загружаем...
2 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
140
Скорость записи
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти micro SDXC SanDisk Ultra 128Gb A1 C10 U1 UHS-I 140MB/S, без адаптера SDSQUAB-128G-GN6MN
Карта памяти microSDXC UHS-I Sandisk Ultra 128 ГБ, 140 МБ/с, Class 10, SDSQUAB-128G-GN6MN, 1 шт., без адаптера.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
140
Скорость записи
100
Страна производитель
Китай
Карта памяти microSDXC UHS-I Sandisk Ultra 128 ГБ, 140 МБ/с, Class 10, SDSQUAB-128G-GN6MN, 1 шт., без адаптера.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта, оригинал. Видеокамера левые не видит, а эта рабочая
Достоинства:
Комментарий:
Не самая мощная micro sd, но для тех же избыточных фоточек на телефоне подойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Работает в планшете!!! Продавца и товар рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, упаковка подтверждает оригинальность карты на 128 Гб, установил на авто регистратор SilverStone Fi CityScaner 4K. Регистратор карту определил и предложил отформатировать, после форматирования карта работает в штатном режиме, объем и скорость подтверждает. Продавца и его карты к покупке рекомендую. Всех с Новым годом!
Достоинства:
Комментарий:
работает.походу оригинал. до этого заказал дешевле другой фирмы,регистратор пишет но посмотреть потом нельзя.с этой картой все норм. пишет просмотреть можно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пишет панорамные фото 360 камерой misphere camera раз в 2 секунды. Емкость карты соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
внешне всё целое пришло всё выглядит прилично должен быть оригинал. по работе, эксплуатация покажет
Достоинства:
Комментарий:
Брала в видеорегистратор. Качество на уровне. Всё отлично. Пишет. Сохраняет видео и фото. Довольны.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, иногда отключается(приходится вынимать и снова ставить)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка, материал не повреждает, катышки убирает на раз. Ножи меняются легко, контейнер снимается легко.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные карточки. Брал для видеонаблюдения. Всё находится, всё работает, объём ожидаемый.
Карта памяти micro SDXC SanDisk Ultra 128Gb A1 C10 U1 UHS-I 140MB/S, без адаптера SDSQUAB-128G-GN6MN – стоимость товара 2430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Карта памяти micro SDXC SanDisk Ultra 128Gb A1 C10 U1 UHS-I 140MB/S, без адаптера SDSQUAB-128G-GN6MN
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта, оригинал. Видеокамера левые не видит, а эта рабочая
Достоинства:
Комментарий:
Не самая мощная micro sd, но для тех же избыточных фоточек на телефоне подойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Работает в планшете!!! Продавца и товар рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка, упаковка подтверждает оригинальность карты на 128 Гб, установил на авто регистратор SilverStone Fi CityScaner 4K. Регистратор карту определил и предложил отформатировать, после форматирования карта работает в штатном режиме, объем и скорость подтверждает. Продавца и его карты к покупке рекомендую. Всех с Новым годом!
Достоинства:
Комментарий:
работает.походу оригинал. до этого заказал дешевле другой фирмы,регистратор пишет но посмотреть потом нельзя.с этой картой все норм. пишет просмотреть можно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, пишет панорамные фото 360 камерой misphere camera раз в 2 секунды. Емкость карты соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
внешне всё целое пришло всё выглядит прилично должен быть оригинал. по работе, эксплуатация покажет
Достоинства:
Комментарий:
Брала в видеорегистратор. Качество на уровне. Всё отлично. Пишет. Сохраняет видео и фото. Довольны.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, иногда отключается(приходится вынимать и снова ставить)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка, материал не повреждает, катышки убирает на раз. Ножи меняются легко, контейнер снимается легко.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные карточки. Брал для видеонаблюдения. Всё находится, всё работает, объём ожидаемый.