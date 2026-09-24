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Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD

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Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 1
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 2
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 3
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 4
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 5
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 6
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 7
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 8
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
10
Скорость записи
100
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 1
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 2
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 3
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 4
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 5
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 6
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 7
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 8
  • Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675289
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
10
Скорость записи
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
12

Описание товара Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD

Карта памяти формата microSD совместима со смартфонами, фотоаппаратами, видеокамерами и другими мультимедийными устройствами. Вы сможете хранить на ней множество фотографий, музыки, фильмов и видеороликов в качестве Full HD и 4K.



Теги товара: 128 Гб, SDHC, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
10
Скорость записи
100
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти формата microSD совместима со смартфонами, фотоаппаратами, видеокамерами и другими мультимедийными устройствами. Вы сможете хранить на ней множество фотографий, музыки, фильмов и видеороликов в качестве Full HD и 4K.


Теги товара: 128 Гб, SDHC, для фотоаппарата
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Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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