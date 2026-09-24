Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
10
Скорость записи
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675289
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
10
Скорость записи
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
12
Описание товара Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD
Карта памяти формата microSD совместима со смартфонами, фотоаппаратами, видеокамерами и другими мультимедийными устройствами. Вы сможете хранить на ней множество фотографий, музыки, фильмов и видеороликов в качестве Full HD и 4K.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, SDHC, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
10
Скорость записи
100
Страна производитель
Китай
Карта памяти формата microSD совместима со смартфонами, фотоаппаратами, видеокамерами и другими мультимедийными устройствами. Вы сможете хранить на ней множество фотографий, музыки, фильмов и видеороликов в качестве Full HD и 4K.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, SDHC, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Теги товара: 128 Гб, SDHC, для фотоаппарата
Карта памяти Netac P500 Pro 128Gb MicroSDHC NT02P500PRO-128G-R с переходником под SD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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