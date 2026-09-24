Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (0813615016416) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Gangbusters Melody Club
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 715320
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Характеристики
Бренд
Le Plan
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Le Plan
Barcode
[0813615016416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Gangbusters Melody Club
Жанр
Swing
Трек-лист
MAD, Mirrors, 81 Special, Raccons, Avalanches, Reverse, Fool, Spirits, Blonde Dynamite, Portobello, City Cook, Villa Rose
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (0813615016416) виниловая пластинка
На протяжении всей своей карьеры Caravan Palace неизменно бросали вызов музыкальным условностям и жанрам, формируя свой не поддающийся классификации гибридный поп-звук. Благодаря поддержке множества сообществ (танцоров, гимнастов, геймеров, видеоаниматоров.), превративших их песни в вирусные хиты, группа добилась невероятного успеха, набрав несколько миллиардов прослушиваний на всех платформах, а также получив платиновый статус сингла RIAA «Lone Digger». Их самобытные саундскейпы сочетают в себе редкое сочетание нестандартности и коммерческой составляющей
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Le Plan
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Le Plan
Barcode
[0813615016416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Gangbusters Melody Club
Жанр
Swing
Трек-лист
MAD, Mirrors, 81 Special, Raccons, Avalanches, Reverse, Fool, Spirits, Blonde Dynamite, Portobello, City Cook, Villa Rose
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
На протяжении всей своей карьеры Caravan Palace неизменно бросали вызов музыкальным условностям и жанрам, формируя свой не поддающийся классификации гибридный поп-звук. Благодаря поддержке множества сообществ (танцоров, гимнастов, геймеров, видеоаниматоров.), превративших их песни в вирусные хиты, группа добилась невероятного успеха, набрав несколько миллиардов прослушиваний на всех платформах, а также получив платиновый статус сингла RIAA «Lone Digger». Их самобытные саундскейпы сочетают в себе редкое сочетание нестандартности и коммерческой составляющей
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Caravan Palace - Gangbusters Melody Club (0813615016416) виниловая пластинка - по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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