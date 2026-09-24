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Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка

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Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка - фото 1
Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка - фото 2
Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка - фото 3
Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка - фото 4
Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка - фото 5
Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка - фото 6
Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Train Above The City
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка - фото 1
  • Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка - фото 2
  • Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка - фото 3
  • Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка - фото 4
  • Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка - фото 5
  • Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка - фото 6
  • Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715244
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Train Above The City
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Train Above The City, On Weegee's Sidewalk, Run Chico Run, Press Softly On The Brakes Holly, Spectral Morning, Teargardens, Book Of Swords, Seahorses On Broadway
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Train Above The City, On Weegee's Sidewalk, Run Chico Run, Press Softly On The Brakes Holly, Spectral Morning, Teargardens, Book Of Swords, Seahorses On Broadway

Отзывы о товаре Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Train Above The City
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Train Above The City, On Weegee's Sidewalk, Run Chico Run, Press Softly On The Brakes Holly, Spectral Morning, Teargardens, Book Of Swords, Seahorses On Broadway
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Train Above The City, On Weegee's Sidewalk, Run Chico Run, Press Softly On The Brakes Holly, Spectral Morning, Teargardens, Book Of Swords, Seahorses On Broadway
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Felt - Train Above The City (5013929078819) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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