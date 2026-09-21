Смартфон POCO M7 6/128Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон POCO M7 6/128Gb Black
M7 впечатляет рекордной для линейки ёмкостью аккумулятора — 7000 мА·ч, обеспечивая длительную автономную работу на весь день и даже больше. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт для оперативного восполнения энергии, а также обратная зарядка на 18 Вт, что позволяет заряжать другие гаджеты прямо от смартфона. Эргономика улучшена благодаря четырёхскруглённому дизайну, который делает захват устройства максимально комфортным. Смартфон оснащён 6.9-дюймовым FHD+ экраном DotDisplay с разрешением 2340?1080, плотностью около 374 ppi и яркостью от 700 до 850 нит (в режиме HBM). Частота обновления достигает 144 Гц, а сенсорная частота — до 288 Гц, что гарантирует быстрый отклик и плавность взаимодействия. Дисплей сертифицирован T?V Rheinland по снижению синего света, защите циркадных ритмов и минимизации мерцания, создавая комфорт для глаз. Сзади расположена 50-МП основная камера с пятилинзовой конструкцией (5P), поддержкой HDR, ночного и портретного режимов, а также режимом таймлапс. Видео можно записывать в HD-формате (1080p и 720p при 30 fps). Фронтальная камера — 8 МП, с теми же режимами и качеством видео. Блок камер дополнен удобным софт-лайт кольцом для селфи. Модель оборудована гибридным лотком, позволяющим использовать вторую SIM-карту или карту памяти. Поддерживается полный спектр сетей 2G, 3G и 4G (включая FDD и TDD диапазоны). Работает с Wi-Fi (2.4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Есть NFC для удобных мобильных платежей, сертификация IP64 — защита от пыли и брызг. Аудио поддерживает Hi-Res и Dolby Atmos, присутствует инфракрасный порт для управления техникой. В качестве программного обеспечения используется Xiaomi HyperOS 2.
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