Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Black
Xiaomi Redmi Note 15 Pro — это воплощение баланса между мощью, изысканным стилем и технологическим превосходством, созданное для тех, кто не привык к компромиссам. Устройство предлагает пользователю уникальный набор характеристик: революционную камеру с разрешением 200 Мп, сверхъяркий AMOLED-дисплей на 3200 нит и инновационный аккумулятор, обеспечивающий рекордную автономность. Защищенный по стандарту IP65 и усиленный стеклом Victus 2, этот смартфон становится надежным спутником в самых непредсказуемых ситуациях. Современный процессор MediaTek Helio G200-Ultra гарантирует стабильную работу в режиме многозадачности, превращая гаджет в мощный центр для работы, творчества и развлечений, который легко справляется с любыми ресурсоемкими задачами.
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