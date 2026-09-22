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Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Glacier Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Glacier Blue

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Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Glacier Blue - фото 1
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Glacier Blue - фото 2
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Glacier Blue - фото 3
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Glacier Blue - фото 4
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Glacier Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Процессор
MediaTek Helio G200 Ultra
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Glacier Blue - фото 1
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Glacier Blue - фото 2
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Glacier Blue - фото 3
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Glacier Blue - фото 4
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Glacier Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
14 490 руб.  18 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719232
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G200 Ultra
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
200 + 8 Мп + 2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Glacier Blue

Xiaomi Redmi Note 15 Pro — это воплощение баланса между мощью, изысканным стилем и технологическим превосходством, созданное для тех, кто не привык к компромиссам. Устройство предлагает пользователю уникальный набор характеристик: революционную камеру с разрешением 200 Мп, сверхъяркий AMOLED-дисплей на 3200 нит и инновационный аккумулятор, обеспечивающий рекордную автономность. Защищенный по стандарту IP65 и усиленный стеклом Victus 2, этот смартфон становится надежным спутником в самых непредсказуемых ситуациях. Современный процессор MediaTek Helio G200-Ultra гарантирует стабильную работу в режиме многозадачности, превращая гаджет в мощный центр для работы, творчества и развлечений, который легко справляется с любыми ресурсоемкими задачами.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 6/128Gb Glacier Blue




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G200 Ultra
Частота процессора, МГц
2200
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
200 + 8 Мп + 2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
18
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi Redmi Note 15 Pro — это воплощение баланса между мощью, изысканным стилем и технологическим превосходством, созданное для тех, кто не привык к компромиссам. Устройство предлагает пользователю уникальный набор характеристик: революционную камеру с разрешением 200 Мп, сверхъяркий AMOLED-дисплей на 3200 нит и инновационный аккумулятор, обеспечивающий рекордную автономность. Защищенный по стандарту IP65 и усиленный стеклом Victus 2, этот смартфон становится надежным спутником в самых непредсказуемых ситуациях. Современный процессор MediaTek Helio G200-Ultra гарантирует стабильную работу в режиме многозадачности, превращая гаджет в мощный центр для работы, творчества и развлечений, который легко справляется с любыми ресурсоемкими задачами.
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Отзывы


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