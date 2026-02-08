Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black
Смартфон Xiaomi Redmi 15C оснащен экраном 6.9″ (1600×720), процессором MediaTek Helio G81 и мощным аккумулятором 6000 мА*ч.
Большой экран диагональю 6.9 дюйма с IPS-матрицей обеспечивает комфортный просмотр контента. Разрешение 1600×720 пикселей гарантирует четкую картинку и насыщенные цвета при любом освещении.
Производительность без компромиссов
Мощное «железо» представлено восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81, который легко справляется с повседневными задачами. Оптимальный объем оперативной и встроенной — позволяет хранить все необходимые файлы и приложения.
Фотовозможности
Основная камера с разрешением 50 мегапикселей позволяет создавать яркие и детализированные снимки в любых условиях. Фронтальная камера на 8 мегапикселей отлично подходит для видеозвонков и селфи-сессий.
Автономность
Внушительный аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительную работу без подзарядки, что особенно важно для активных пользователей.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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Смартфон Xiaomi Redmi 15C оснащен экраном 6.9″ (1600×720), процессором MediaTek Helio G81 и мощным аккумулятором 6000 мА*ч.
Большой экран диагональю 6.9 дюйма с IPS-матрицей обеспечивает комфортный просмотр контента. Разрешение 1600×720 пикселей гарантирует четкую картинку и насыщенные цвета при любом освещении.
Производительность без компромиссов
Мощное «железо» представлено восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81, который легко справляется с повседневными задачами. Оптимальный объем оперативной и встроенной — позволяет хранить все необходимые файлы и приложения.
Фотовозможности
Основная камера с разрешением 50 мегапикселей позволяет создавать яркие и детализированные снимки в любых условиях. Фронтальная камера на 8 мегапикселей отлично подходит для видеозвонков и селфи-сессий.
Автономность
Внушительный аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительную работу без подзарядки, что особенно важно для активных пользователей.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
отцу вроде понравилось, правда прошивка русская, сменить оказалось немного сложнее с учётом того, что заявки на разблокировку сейчас в миллисекунды до лимита доходят, из минусов - лопата огромная)
Достоинства:
Комментарий:
Покупали маме в подарок На первое время кажется большим в руке и громоздким Привыкла и очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
пришло в срок , все упаковано телефон как в описании 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон немного тормозит, и много есть в нем мусора и лишних не нужных функций.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон! Купила в подарок! Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
брала в подарок мужу по его же заказу. вроде доволен, долго разбирались как переносить данные со старого телефона(оказывается есть спец. прога mi mover ). и по-новой во всё кабинеты и приложения входить и везде пароли по-новой вводить. на этот телефон нет официальной инструкции на сайте производителя!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, все пришло упаковано. Все целое, завёлся сразу, все скачалось работает отлично. Супруга счастлива.
Достоинства:
Комментарий:
телефон работает , пришел целый , в комплекте зарядка была
Достоинства:
Комментарий:
Вроде работает . Зарядка идёт . Ещё не пользовался . Если что не так отзыв дополню .
Достоинства:
Комментарий:
в целом не плохо, только камеры конечно ниже среднего, и тормозной... брал из-за увеличенной ёмкости батареи маме.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефое. всё пришло целое, в комплекте чехол и плёнка наклеена уже защитная. зарядник 33вт. заряжает за 2 часа до 100%. очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка заказа раньше указанного срока. Муж телефоном остался оооочень довольный. Телефон был заряжен на 60%.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Удобен в использовании. Большой объем памяти. Сыну подарили на день рождения.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон пользуемся этой линейкой уже давно,телефон пришёл целый в комплекте чехол,зарядка,на экране наклеена плёнка.Продавцу спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
всем здарова, значит получается смартфон норм, большеватый, камеры тоже норм для меня без изысков, не тормозит пока ну он новый, заряд держит, всем спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Упаковка: 11 из 10, упаковано как картридж для лазерного принтера, без приувеличения можно с самолета сбрасывать и в футбол играть. Доставка: Быстрая, пришло на пару дней раньше срока. Сам телефон: Пришел запаянным, комплект полный. Оригинал, РОССИЙСКАЯ прошивка, без приколов с объемом памяти и вирусами. После получения спокойно обновился до андроид 16. В целом, телефон понравился. В остальном, перед покупкой лучще читать профильные ресурсы. Продавца рекомендую. Быстро, четко, без нервов.
Достоинства:
Комментарий:
пришло целое. четыре дня в эксплуатации . пока все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за упаковку. Качество -- время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Пришел в заводской коробке и пленке. В комплекте блок и кабель зарядки, хороший силиконовый чехол в чёрном цвете. Первые впечатления очень хорошие. Работает шустро, экран большой и яркий. Тормозов пока не наблюдаю. Брал дочери в подарок, дочка довольна. К wi-fi подключается и держит стабильно. Камера хорошая, даже в сумерках картинка четкая.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, телефон работает, зарядка, чехол в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Пришёл целый, хорошо упакованный. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
пока всё работает, замечаний нет.... пришёл хорошо упакованый (в заводской упаковке) пользуюсь третий месяц. фото получаются хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный покупали на подарок ребенка очень доволен спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
тел действительно хороший в смысле соотношения цена - качество!
Достоинства:
Комментарий:
уже четвёртый покупаю у этого продавца, идеальный подарок с великолепной ценой
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный, рекомендую!!! брала маме, она довольна
Достоинства:
Комментарий:
Брал отцу, телефон отличный, автономность на высоте, все работает быстро, очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
В своей ценовой категории смартфон приличный.Я не привередливый,брал из соотношения цены и качества.Не прогадал.Пришел быстро,в целости и сохранности.Комплектация полная.Осваиваю.
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 8/256Gb Midnight Black
Достоинства:
Комментарий:
отцу вроде понравилось, правда прошивка русская, сменить оказалось немного сложнее с учётом того, что заявки на разблокировку сейчас в миллисекунды до лимита доходят, из минусов - лопата огромная)
Достоинства:
Комментарий:
Покупали маме в подарок На первое время кажется большим в руке и громоздким Привыкла и очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
пришло в срок , все упаковано телефон как в описании 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон немного тормозит, и много есть в нем мусора и лишних не нужных функций.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон! Купила в подарок! Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
брала в подарок мужу по его же заказу. вроде доволен, долго разбирались как переносить данные со старого телефона(оказывается есть спец. прога mi mover ). и по-новой во всё кабинеты и приложения входить и везде пароли по-новой вводить. на этот телефон нет официальной инструкции на сайте производителя!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, все пришло упаковано. Все целое, завёлся сразу, все скачалось работает отлично. Супруга счастлива.
Достоинства:
Комментарий:
телефон работает , пришел целый , в комплекте зарядка была
Достоинства:
Комментарий:
Вроде работает . Зарядка идёт . Ещё не пользовался . Если что не так отзыв дополню .
Достоинства:
Комментарий:
в целом не плохо, только камеры конечно ниже среднего, и тормозной... брал из-за увеличенной ёмкости батареи маме.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефое. всё пришло целое, в комплекте чехол и плёнка наклеена уже защитная. зарядник 33вт. заряжает за 2 часа до 100%. очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка заказа раньше указанного срока. Муж телефоном остался оооочень довольный. Телефон был заряжен на 60%.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Удобен в использовании. Большой объем памяти. Сыну подарили на день рождения.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон пользуемся этой линейкой уже давно,телефон пришёл целый в комплекте чехол,зарядка,на экране наклеена плёнка.Продавцу спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
всем здарова, значит получается смартфон норм, большеватый, камеры тоже норм для меня без изысков, не тормозит пока ну он новый, заряд держит, всем спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Упаковка: 11 из 10, упаковано как картридж для лазерного принтера, без приувеличения можно с самолета сбрасывать и в футбол играть. Доставка: Быстрая, пришло на пару дней раньше срока. Сам телефон: Пришел запаянным, комплект полный. Оригинал, РОССИЙСКАЯ прошивка, без приколов с объемом памяти и вирусами. После получения спокойно обновился до андроид 16. В целом, телефон понравился. В остальном, перед покупкой лучще читать профильные ресурсы. Продавца рекомендую. Быстро, четко, без нервов.
Достоинства:
Комментарий:
пришло целое. четыре дня в эксплуатации . пока все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за упаковку. Качество -- время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Пришел в заводской коробке и пленке. В комплекте блок и кабель зарядки, хороший силиконовый чехол в чёрном цвете. Первые впечатления очень хорошие. Работает шустро, экран большой и яркий. Тормозов пока не наблюдаю. Брал дочери в подарок, дочка довольна. К wi-fi подключается и держит стабильно. Камера хорошая, даже в сумерках картинка четкая.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, телефон работает, зарядка, чехол в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Пришёл целый, хорошо упакованный. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
пока всё работает, замечаний нет.... пришёл хорошо упакованый (в заводской упаковке) пользуюсь третий месяц. фото получаются хорошие.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный покупали на подарок ребенка очень доволен спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
тел действительно хороший в смысле соотношения цена - качество!
Достоинства:
Комментарий:
уже четвёртый покупаю у этого продавца, идеальный подарок с великолепной ценой
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный, рекомендую!!! брала маме, она довольна
Достоинства:
Комментарий:
Брал отцу, телефон отличный, автономность на высоте, все работает быстро, очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
В своей ценовой категории смартфон приличный.Я не привередливый,брал из соотношения цены и качества.Не прогадал.Пришел быстро,в целости и сохранности.Комплектация полная.Осваиваю.