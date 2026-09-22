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Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver купить с доставкой в Москве
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Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver

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Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 1
Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 2
Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 3
Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 4
Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 5
Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 6
Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 7
Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix Hot 60 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2712x1220
Процессор
MediaTek Helio G200
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 1
  • Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 2
  • Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 3
  • Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 4
  • Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 5
  • Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 6
  • Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 7
  • Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
10 880 руб.  16 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722818
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix Hot 60 Pro
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G200
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
472

Описание товара Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver

Смартфон Infinix — это стильное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и элегантный дизайн. Выполненный в серебристом цвете, корпус из пластика придает смартфону легкость, сохраняя при этом современный эстетический вид. С диагональю экрана 6,78 дюйма и разрешением 2712x1220 пикселей, дисплей этого устройства поражает яркостью и чёткостью изображений. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное и быстрое отображение любых динамичных сцен, что особенно оценят любители мобильных игр и мультимедиа. Смартфон оснащён мощным восьмиядерным процессором MediaTek Helio G200 с тактовой частотой 2200 МГц, который в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти гарантирует быструю и стабильную работу при запуске как повседневных приложений, так и требовательных игр. Встроенная память объемом 128 ГБ позволит хранить все необходимые файлы, приложения и мультимедийный контент. Работая на базе операционной системы Android, смартфон предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс с доступом ко всем современным функциям и приложениям. Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM и 4G LTE обеспечивают бесперебойную связь и быстрый доступ в интернет, где бы вы ни находились. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 13 МП, которая гарантирует четкие и яркие снимки. Этот смартфон от Infinix идеален для тех, кто ищет гармоничное сочетание высоких технологий, эргономичности и стиля.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix Hot 60 pro 8/128Gb Silver




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix Hot 60 Pro
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G200
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Infinix — это стильное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и элегантный дизайн. Выполненный в серебристом цвете, корпус из пластика придает смартфону легкость, сохраняя при этом современный эстетический вид. С диагональю экрана 6,78 дюйма и разрешением 2712x1220 пикселей, дисплей этого устройства поражает яркостью и чёткостью изображений. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное и быстрое отображение любых динамичных сцен, что особенно оценят любители мобильных игр и мультимедиа. Смартфон оснащён мощным восьмиядерным процессором MediaTek Helio G200 с тактовой частотой 2200 МГц, который в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти гарантирует быструю и стабильную работу при запуске как повседневных приложений, так и требовательных игр. Встроенная память объемом 128 ГБ позволит хранить все необходимые файлы, приложения и мультимедийный контент. Работая на базе операционной системы Android, смартфон предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс с доступом ко всем современным функциям и приложениям. Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM и 4G LTE обеспечивают бесперебойную связь и быстрый доступ в интернет, где бы вы ни находились. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 13 МП, которая гарантирует четкие и яркие снимки. Этот смартфон от Infinix идеален для тех, кто ищет гармоничное сочетание высоких технологий, эргономичности и стиля.
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Отзывы


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