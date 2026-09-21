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Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple купить с доставкой в Москве
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Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple

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Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 1
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 2
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 3
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 4
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 5
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 6
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 7
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 8
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 9
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 10
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 1
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 2
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 3
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 4
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 5
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 6
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 7
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 8
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 9
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 10
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
12 220 руб.  19 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710516
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mп+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple

Представляем вашему вниманию фиолетовый смартфон Xiaomi — идеальное сочетание производительности и стиля. Этот высокотехнологичный гаджет станет вашим надежным помощником в повседневной жизни и развлечениях. Смартфон оснащен большим 6.9-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Частота обновления 144 Гц гарантирует плавное воспроизведение контента, будь то видео, игры или простая навигация по интерфейсу. В основе устройства лежит мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с частотой 2800 МГц, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую скорость работы и многозадачность. Встроенный объем памяти составляет 256 Гб, а при необходимости его можно расширить с помощью карты памяти. Корпус смартфона выполнен из прочного пластика и обладает классом защиты IP64, что обеспечивает защиту от пыли и брызг воды. Устройство работает на операционной системе Android, предлагая пользователям доступ ко всем современным приложениям и функциям. Этот смартфон Xiaomi — отличный выбор для тех, кто ценит производительность, надежность и изящный дизайн.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Purple




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mп+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию фиолетовый смартфон Xiaomi — идеальное сочетание производительности и стиля. Этот высокотехнологичный гаджет станет вашим надежным помощником в повседневной жизни и развлечениях. Смартфон оснащен большим 6.9-дюймовым экраном с разрешением 2340x1080 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Частота обновления 144 Гц гарантирует плавное воспроизведение контента, будь то видео, игры или простая навигация по интерфейсу. В основе устройства лежит мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с частотой 2800 МГц, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую скорость работы и многозадачность. Встроенный объем памяти составляет 256 Гб, а при необходимости его можно расширить с помощью карты памяти. Корпус смартфона выполнен из прочного пластика и обладает классом защиты IP64, что обеспечивает защиту от пыли и брызг воды. Устройство работает на операционной системе Android, предлагая пользователям доступ ко всем современным приложениям и функциям. Этот смартфон Xiaomi — отличный выбор для тех, кто ценит производительность, надежность и изящный дизайн.
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Отзывы


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