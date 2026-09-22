Смартфон Honor x7d 6/128 Silver
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor x7d 6/128 Silver
Смартфоны Honor представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Эта модель оборудована 6,77-дюймовым экраном с разрешением 1610х720, который обеспечивает яркое и четкое отображение контента. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 685 и 8-ядерной архитектуре, устройство обеспечит быстродействие и плавность работы даже в условиях многозадачности, поддержанное 6 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает на операционной системе Android и поддерживает современные беспроводные технологии, такие как Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11 ac, что гарантирует стабильное и быстрое соединение. Для удобства и безопасности предусмотрены функции сканера отпечатка пальца и поддержка NFC для бесконтактных платежей. Батарея типа Li-Pol обеспечивает долгую работу устройства, а защита класса IP65 гарантирует защиту от пыли и воды, что делает смартфон надежным спутником в любом путешествии. Смартфон поддерживает 4G LTE и позволяет использовать две SIM-карты, что особенно удобно для тех, кто часто путешествует или хочет совмещать работу и личную жизнь на одном устройстве. Смартфоны Honor - это надежность, проверенная временем. Вы получаете гарантию на 12 месяцев, подтверждающую высокое качество сборки и долговечность устройства.
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