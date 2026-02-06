Смартфон Realme 15 Pro 8/256Gb Green
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15 Pro
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%27 700 руб. 42 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714119
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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50 + 50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Realme 15 Pro 8/256Gb Green
Смартфон Realme 15 Pro 8/256Gb Green
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50 + 50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон Realme 15 Pro 8/256Gb Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстрее срока, телефона порядке, всё как и обещано РСТ
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, все как заявлено, пришел раньше срока - спасибо продавцу! брал дочке на 16 -летие, дочь довольна)
Достоинства:
Комментарий:
Покупал как замену своему рилми 6 про, очень доволен новыми функциями и производительностью.
Достоинства:
Комментарий:
пришло все аккуратно в срок упаковано хорошо ничего не вскрывалось по для рынка РФ все нормик
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат, красивый, в руке лежит удобно, работает быстро, чётко, хороший звук, дисплей отличный. Покупкой доволен. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший телефон. шустрый, классно снимает. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел раньше срока. Упакован в транспортировочный пакет и вакуумную коробку. Пришла коробка в слюде запаянная. Покупался на подарок. Дополню отзыв, что касается работы, чуть позже
Достоинства:
Комментарий:
Телефон просто бомбовый, качество фото, видео, звука на высоте! Немного переживала за покупку из Китая, но этот продавец классный, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Привезли раньше ожидаемой даты на 4 дня. Упакован хорошо, пришёл целым. До этого был realme 8 pro, пришла пора обновиться.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, прикольный. Программное обеспечение сыровато, проблемы с кнопкой выключения питания, при нажатии возникает сообщение о реактивности в нашей стране приложения и висит.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо продавцу доставили раньше указанного срока , упакован отлично с аммартизационной упаковкой. работу не проверял пока лежит ждет именинника.
Достоинства:
Комментарий:
так все хорошо связь интернет так и не проверил из глушителя
Достоинства:
Комментарий:
Всё ок, за свою цену отличный телефон. Из недостатков можно выделить, что нельзя настроить интенсивность вибрации, она какая-то очень резкая и громкая. Можно отключить совсем. В качестве цветового индикатора ободок вокруг камеры, светится, когда заряжается телефон, например, можно настраивать, это прикольно.
Достоинства:
Комментарий:
Пока что говорить о чём то рано Тактильно классный аппарат, шустрый, быстрая зарядка Время покажет)
Достоинства:
Комментарий:
все пришло в целости и сохранности. завадская упаковка не нарушена. пришло раньше срока больше чем на неделю. работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон очень хороший, после старого redmi 8. Еще бы разница в цене на 256гб и 512гб была не большой )
Достоинства:
Комментарий:
товар упакован хорошо,все работает ,в комплекте чехол,зарядка,шнур.Все работает
Достоинства:
Комментарий:
У самого 14 про плюс , а этот в подарок брал. Сравнил вскользь - разницы не заметил, ну и цена у них примерно одинаковая. Единственное ,что в 14 шел очень мне приглянувшийся чехол фирменный, с ним и хожу ,а тут прозрачный силиконовый. Но это так ,придирка))) А так , Релми для меня есть Релми , с 6 серии люблю я его.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон! Удобно лежит в руке, хорошая камера, яркий экран, мощный процессор. То, что надо без излишеств, по разумной цене. тщательно упакован, в пупырку и коробку.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, соответствует заявленным характеристикам в полном объеме, версия ростест, шустрый смартфон, удобен в использовании, интуитивно понятный интерфейс.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смарт, работает быстро. Что непривычно после Самсунга, это что блютуз например включить и выключить через шестерёнку настроек только. Звук не такой сочный,как на Самсунге, и карты памяти нет. Заявлена батарея на 7000ма., надеюсь на долгую работу аппарата. А вообще всё отлично, в любой вещи есть плюсы и минусы. Стабилизация камеры хороша, однако при тусклом освещении снимки темнее,чем на предыдущей мобиле. Всё -таки могу сказать, что я доволен realme . Добавляю отзыв. Сканер работает мгновенно. Множество полезных фишек. Через несколько дней пользования нравится всё больше.Дополню. Блютуз включается стандартно и удобно, я просто поначалу не вник толком, теперь понял. Смарт великолепен!
Достоинства:
Комментарий:
Ожидал лучшего,но очень огорчило зарядное устройство. Заряжает очень медленно,за ночь зарядила на 50%. Пробовал и провод другой и телефон другой не помогло. И ещё телефон греется если в нём дальше получаса сидеть
Достоинства:
Комментарий:
смартфон супер, после моего реалии 10 про ,небо и земля, очень классный, приложение макс не установлено.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление двоякое. Ждал телефон месяц, дважды сдвигали сроки доставки. А так телефоном пока что доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный! Никаких нареканий. Пришел вовремя. Упаковка хорошая. Спасибо продавцу. Могу рекомендовать.
Достоинства:
Комментарий:
Это второй телефон, первый покупал для себя. Очень понравился. Продавец то же надёжный.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный. Приехал в Самару быстро. все согласно описанию!Шустрый, тонкий!!!
Достоинства:
Комментарий:
покупали сыну, сам выбрал по характеристикам, телефон пришёл быстро, сын пока доволен, нареканий нет , спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично!!! Упакован очень хорошо!!!! Спасибо ПРОДАВЦУ !!!!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл довольно быстро. Почему-то сдулась защитная упаковка, и чуть повредилась коробка, но на сам телефон это не повлияло. Телефон удобно лежит в руке, приятный на ощупь. Шустро работает очень много для меня нового функционала(раньше пользовался только Самсунг). Контакты и тд перенеслись быстро по воздуху, мощная и очень быстрая зарядка, нормальная чехол в комплекте. На данный момент всё устраивает, телефон оправдал ожидания!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, новинка этого года. Характеристики одни из лучших
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смартфон. экран не плохого качества, работает шустро, каких то фризов не замечено. Камера достойная для этой ценовой категории. Wifi работает хорошо, обрывов пока не заметил. В целом, этот телефон предлагает хорошее соотношение цены и качества.
Достоинства:
Комментарий:
Как уже понятно номерную серию про+ лишили главной фишки - добротного телевика. Конкретно эту модель обделили ещё и нормальным вибро, поставили старую жужжалку, урезали AOD. Добавленные фитчи AI не компенсируют главный минус. Если уж отобрали телевик могли бы хотя бы тип ОЗУ и накопителя поставить максимально поддерживаемые процессором, но и тут \"баранка\". В общем регресс по сравнению с предыдущим поколением. С учётом всех этих компромиссов - на слабенькую 4
Смартфон Realme 15 Pro 8/256Gb Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Realme 15 Pro 8/256Gb Green
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстрее срока, телефона порядке, всё как и обещано РСТ
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, все как заявлено, пришел раньше срока - спасибо продавцу! брал дочке на 16 -летие, дочь довольна)
Достоинства:
Комментарий:
Покупал как замену своему рилми 6 про, очень доволен новыми функциями и производительностью.
Достоинства:
Комментарий:
пришло все аккуратно в срок упаковано хорошо ничего не вскрывалось по для рынка РФ все нормик
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат, красивый, в руке лежит удобно, работает быстро, чётко, хороший звук, дисплей отличный. Покупкой доволен. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший телефон. шустрый, классно снимает. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел раньше срока. Упакован в транспортировочный пакет и вакуумную коробку. Пришла коробка в слюде запаянная. Покупался на подарок. Дополню отзыв, что касается работы, чуть позже
Достоинства:
Комментарий:
Телефон просто бомбовый, качество фото, видео, звука на высоте! Немного переживала за покупку из Китая, но этот продавец классный, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Привезли раньше ожидаемой даты на 4 дня. Упакован хорошо, пришёл целым. До этого был realme 8 pro, пришла пора обновиться.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, прикольный. Программное обеспечение сыровато, проблемы с кнопкой выключения питания, при нажатии возникает сообщение о реактивности в нашей стране приложения и висит.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо продавцу доставили раньше указанного срока , упакован отлично с аммартизационной упаковкой. работу не проверял пока лежит ждет именинника.
Достоинства:
Комментарий:
так все хорошо связь интернет так и не проверил из глушителя
Достоинства:
Комментарий:
Всё ок, за свою цену отличный телефон. Из недостатков можно выделить, что нельзя настроить интенсивность вибрации, она какая-то очень резкая и громкая. Можно отключить совсем. В качестве цветового индикатора ободок вокруг камеры, светится, когда заряжается телефон, например, можно настраивать, это прикольно.
Достоинства:
Комментарий:
Пока что говорить о чём то рано Тактильно классный аппарат, шустрый, быстрая зарядка Время покажет)
Достоинства:
Комментарий:
все пришло в целости и сохранности. завадская упаковка не нарушена. пришло раньше срока больше чем на неделю. работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон очень хороший, после старого redmi 8. Еще бы разница в цене на 256гб и 512гб была не большой )
Достоинства:
Комментарий:
товар упакован хорошо,все работает ,в комплекте чехол,зарядка,шнур.Все работает
Достоинства:
Комментарий:
У самого 14 про плюс , а этот в подарок брал. Сравнил вскользь - разницы не заметил, ну и цена у них примерно одинаковая. Единственное ,что в 14 шел очень мне приглянувшийся чехол фирменный, с ним и хожу ,а тут прозрачный силиконовый. Но это так ,придирка))) А так , Релми для меня есть Релми , с 6 серии люблю я его.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон! Удобно лежит в руке, хорошая камера, яркий экран, мощный процессор. То, что надо без излишеств, по разумной цене. тщательно упакован, в пупырку и коробку.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, соответствует заявленным характеристикам в полном объеме, версия ростест, шустрый смартфон, удобен в использовании, интуитивно понятный интерфейс.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смарт, работает быстро. Что непривычно после Самсунга, это что блютуз например включить и выключить через шестерёнку настроек только. Звук не такой сочный,как на Самсунге, и карты памяти нет. Заявлена батарея на 7000ма., надеюсь на долгую работу аппарата. А вообще всё отлично, в любой вещи есть плюсы и минусы. Стабилизация камеры хороша, однако при тусклом освещении снимки темнее,чем на предыдущей мобиле. Всё -таки могу сказать, что я доволен realme . Добавляю отзыв. Сканер работает мгновенно. Множество полезных фишек. Через несколько дней пользования нравится всё больше.Дополню. Блютуз включается стандартно и удобно, я просто поначалу не вник толком, теперь понял. Смарт великолепен!
Достоинства:
Комментарий:
Ожидал лучшего,но очень огорчило зарядное устройство. Заряжает очень медленно,за ночь зарядила на 50%. Пробовал и провод другой и телефон другой не помогло. И ещё телефон греется если в нём дальше получаса сидеть
Достоинства:
Комментарий:
смартфон супер, после моего реалии 10 про ,небо и земля, очень классный, приложение макс не установлено.
Достоинства:
Комментарий:
Впечатление двоякое. Ждал телефон месяц, дважды сдвигали сроки доставки. А так телефоном пока что доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный! Никаких нареканий. Пришел вовремя. Упаковка хорошая. Спасибо продавцу. Могу рекомендовать.
Достоинства:
Комментарий:
Это второй телефон, первый покупал для себя. Очень понравился. Продавец то же надёжный.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный. Приехал в Самару быстро. все согласно описанию!Шустрый, тонкий!!!
Достоинства:
Комментарий:
покупали сыну, сам выбрал по характеристикам, телефон пришёл быстро, сын пока доволен, нареканий нет , спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично!!! Упакован очень хорошо!!!! Спасибо ПРОДАВЦУ !!!!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл довольно быстро. Почему-то сдулась защитная упаковка, и чуть повредилась коробка, но на сам телефон это не повлияло. Телефон удобно лежит в руке, приятный на ощупь. Шустро работает очень много для меня нового функционала(раньше пользовался только Самсунг). Контакты и тд перенеслись быстро по воздуху, мощная и очень быстрая зарядка, нормальная чехол в комплекте. На данный момент всё устраивает, телефон оправдал ожидания!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, новинка этого года. Характеристики одни из лучших
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смартфон. экран не плохого качества, работает шустро, каких то фризов не замечено. Камера достойная для этой ценовой категории. Wifi работает хорошо, обрывов пока не заметил. В целом, этот телефон предлагает хорошее соотношение цены и качества.
Достоинства:
Комментарий:
Как уже понятно номерную серию про+ лишили главной фишки - добротного телевика. Конкретно эту модель обделили ещё и нормальным вибро, поставили старую жужжалку, урезали AOD. Добавленные фитчи AI не компенсируют главный минус. Если уж отобрали телевик могли бы хотя бы тип ОЗУ и накопителя поставить максимально поддерживаемые процессором, но и тут \"баранка\". В общем регресс по сравнению с предыдущим поколением. С учётом всех этих компромиссов - на слабенькую 4