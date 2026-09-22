Смартфон Honor x9d 12/256Gb Gold
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Характеристики
Линейка
Honor x9d
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.79
Разрешение экрана
3840x2160
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718463
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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x9d
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик, стекло
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.79
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108МП+5МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
955
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Honor x9d 12/256Gb Gold
Honor X9d работает на мобильной платформе Snapdragon® 6 Gen 4 и оптимизирован с помощью управления ресурсами на уровне системы ИИ для бесперебойной и стабильной работы. Одним касанием вы сможете создавать потрясающие анимированные фотоколлажи в формате 4K HD, которые можно редактировать и делиться, оживляя важные моменты жизни, как никогда раньше. Усовершенствованная система охлаждения VC сочетает в себе гексагональный графит 5-го поколения и сверхлегкую нержавеющую сталь для обеспечения более быстрого и эффективного рассеивания тепла.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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Бренд
HONOR
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x9d
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик, стекло
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.79
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108МП+5МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
955
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Honor X9d работает на мобильной платформе Snapdragon® 6 Gen 4 и оптимизирован с помощью управления ресурсами на уровне системы ИИ для бесперебойной и стабильной работы. Одним касанием вы сможете создавать потрясающие анимированные фотоколлажи в формате 4K HD, которые можно редактировать и делиться, оживляя важные моменты жизни, как никогда раньше. Усовершенствованная система охлаждения VC сочетает в себе гексагональный графит 5-го поколения и сверхлегкую нержавеющую сталь для обеспечения более быстрого и эффективного рассеивания тепла.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Золотой, Для пожилых людей, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Золотой, Для пожилых людей, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смартфон Honor x9d 12/256Gb Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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