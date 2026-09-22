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Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown купить с доставкой в Москве
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Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown

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Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 1
Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 2
Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 3
Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 4
Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 5
Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 6
Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 7
Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 8
Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 9
Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 10
Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 11
Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 12
Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor x9d
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
6.79
Разрешение экрана
3840x2160
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 1
  • Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 2
  • Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 3
  • Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 4
  • Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 5
  • Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 6
  • Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 7
  • Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 8
  • Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 9
  • Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 10
  • Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 11
  • Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 12
  • Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717580
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Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x9d
Цвет
коричневый
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.79
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108МП+5МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, ГЛОНАСС, GPS, Galileo
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
955
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown

**Смартфон HONOR X9d 12+256GB, коричневый (5109BYPX)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с смартфоном HONOR X9d! Устройство с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволит вам наслаждаться быстрой работой приложений и хранить большое количество файлов, фотографий и видео. **Почему стоит выбрать HONOR X9d?** * **Высокая производительность:** с 12 ГБ оперативной памяти смартфон легко справляется с многозадачностью и обеспечивает быструю работу даже самых требовательных приложений. * **Достаточно места для хранения:** 256 ГБ встроенной памяти дадут возможность хранить все важные файлы, не беспокоясь о нехватке места. * **Стильный дизайн:** коричневый цвет корпуса придаст вашему образу индивидуальность и стиль. HONOR X9d — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и вместительного хранилища. С этим смартфоном вы сможете наслаждаться всеми преимуществами современного мобильного устройства!

Отзывы о товаре Смартфон Honor x9d 12/256Gb Brown




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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x9d
Цвет
коричневый
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.79
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Частота процессора, МГц
2300
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108МП+5МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, ГЛОНАСС, GPS, Galileo
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
955
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR X9d 12+256GB, коричневый (5109BYPX)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с смартфоном HONOR X9d! Устройство с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволит вам наслаждаться быстрой работой приложений и хранить большое количество файлов, фотографий и видео. **Почему стоит выбрать HONOR X9d?** * **Высокая производительность:** с 12 ГБ оперативной памяти смартфон легко справляется с многозадачностью и обеспечивает быструю работу даже самых требовательных приложений. * **Достаточно места для хранения:** 256 ГБ встроенной памяти дадут возможность хранить все важные файлы, не беспокоясь о нехватке места. * **Стильный дизайн:** коричневый цвет корпуса придаст вашему образу индивидуальность и стиль. HONOR X9d — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и вместительного хранилища. С этим смартфоном вы сможете наслаждаться всеми преимуществами современного мобильного устройства!
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Отзывы


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