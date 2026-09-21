Top.Mail.Ru
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
лайм
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701519
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
лайм
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+5
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime

Samsung Galaxy A36 — стильный смартфон с 6,7 Super AMOLED-дисплеем 120 Гц и яркостью до 1200 нит. Мощный процессор Snapdragon 6 Gen 3, тройная камера 50 МП с OIS, защита IP67 и быстрая зарядка 45 Вт. До 6 лет обновлений Android и безопасности. Тонкий корпус, четыре цвета, поддержка Galaxy AI-функций и интеграция с экосистемой Samsung

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A36
Цвет
лайм
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+8+5
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung Galaxy A36 — стильный смартфон с 6,7 Super AMOLED-дисплеем 120 Гц и яркостью до 1200 нит. Мощный процессор Snapdragon 6 Gen 3, тройная камера 50 МП с OIS, защита IP67 и быстрая зарядка 45 Вт. До 6 лет обновлений Android и безопасности. Тонкий корпус, четыре цвета, поддержка Galaxy AI-функций и интеграция с экосистемой Samsung
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 8/128Gb (SM-A366ELGDCAU) lime - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...