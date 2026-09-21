Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 12/256Gb White

Флагманский смартфон со встроенным искусственным интеллектом TECNO AI и большими возможностями для мобильного гейминга. Умный ассистент Ella с поддержкой русского языка выполняет задачи любой сложности — от обработки фото до вызова такси. В Tecno POVA 7 Ultra 5G также встроены другие функции, реализуемые с помощью искусственного интеллекта TECNO AI: генерация текстов, решение задач, перевод разговоров в реальном времени, расшифровка аудио. Tecno POVA 7 Ultra 5G получил мощный чипсет MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, который обеспечивает не только высокую производительность, но и улучшенное качество сотовой связи. Смартфон имеет 256 Гб постоянной памяти и 12 Гб оперативной с возможностью виртуального расширения вдвое. Игровой движок HyperEngine увеличивает скорость реакции во время мобильного гейминга на 24% по сравнению с предыдущим поколением. А 12-слойное охлаждение с 3D-испарительной камерой исключает перегрев смартфона. Впервые в смартфоне TECNO применена технология трассировки лучей для детализации графики некоторых игр. Большая ёмкость аккумулятора 6 000 мАч поддерживает работу смартфона в течение всего дня и даже больше. Быстро пополнить заряд поможет беспроводная 30 Вт или комплектная ультра-зарядка 70 Вт. Tecno POVA 7 Ultra 5G может делиться энергией с другими устройствами благодаря реверсивной зарядке 10 Вт, что превращает смартфон в пауэрбанк. Яркий AMOLED-экран диагональю 6.67? с высоким разрешением 1.5K и частотой 144 Гц передаёт сочные цвета и обеспечивает невероятно плавную картинку. Дисплей защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. А стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos создают эффект погружения в просматриваемый контент. Общайтесь на расстоянии до 1 километра даже тогда, когда нет связи с помощью FreeLink. Приложение в смартфоне Tecno POVA 7 Ultra 5G поддерживает звонки и сообщения по Bluetooth в отсутствие сигнала мобильной сети. А алгоритм PinPoint Nav 2.0 помогает точно определять геолокацию в городе и на открытых пространствах. Технологичный дизайн сочетает простоту и практичность. Под прозрачной панелью — объёмные детали, а в меню — уникальный шрифт и более 300 стилизованных значков приложений. Треугольный блок камер обрамлён светодиодным сигнальным глифом, который отображает уведомления, игровые действия, звонки и многое другое.