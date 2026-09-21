Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 8/256Gb White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 8/256Gb White
Флагманский смартфон со встроенным искусственным интеллектом TECNO AI и большими возможностями для мобильного гейминга. Умный ассистент Ella с поддержкой русского языка выполняет задачи любой сложности — от обработки фото до вызова такси. В Tecno POVA 7 Ultra 5G также встроены другие функции, реализуемые с помощью искусственного интеллекта TECNO AI: генерация текстов, решение задач, перевод разговоров в реальном времени, расшифровка аудио. Tecno POVA 7 Ultra 5G получил мощный чипсет MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, который обеспечивает не только высокую производительность, но и улучшенное качество сотовой связи. Смартфон имеет 256 Гб постоянной памяти и 12 Гб оперативной с возможностью виртуального расширения вдвое. Игровой движок HyperEngine увеличивает скорость реакции во время мобильного гейминга на 24% по сравнению с предыдущим поколением. А 12-слойное охлаждение с 3D-испарительной камерой исключает перегрев смартфона. Впервые в смартфоне TECNO применена технология трассировки лучей для детализации графики некоторых игр. Большая ёмкость аккумулятора 6 000 мАч поддерживает работу смартфона в течение всего дня и даже больше. Быстро пополнить заряд поможет беспроводная 30 Вт или комплектная ультра-зарядка 70 Вт. Tecno POVA 7 Ultra 5G может делиться энергией с другими устройствами благодаря реверсивной зарядке 10 Вт, что превращает смартфон в пауэрбанк. Яркий AMOLED-экран диагональю 6.67? с высоким разрешением 1.5K и частотой 144 Гц передаёт сочные цвета и обеспечивает невероятно плавную картинку. Дисплей защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. А стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos создают эффект погружения в просматриваемый контент. Общайтесь на расстоянии до 1 километра даже тогда, когда нет связи с помощью FreeLink. Приложение в смартфоне Tecno POVA 7 Ultra 5G поддерживает звонки и сообщения по Bluetooth в отсутствие сигнала мобильной сети. А алгоритм PinPoint Nav 2.0 помогает точно определять геолокацию в городе и на открытых пространствах. Технологичный дизайн сочетает простоту и практичность. Под прозрачной панелью — объёмные детали, а в меню — уникальный шрифт и более 300 стилизованных значков приложений. Треугольный блок камер обрамлён светодиодным сигнальным глифом, который отображает уведомления, игровые действия, звонки и многое другое.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 256 GB, 8 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, С беспроводной зарядкой, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 29 040 руб.7260 руб. в СплитСмартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White
-
В наличииЦена 32 890 руб. 49 790 руб.8223 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 32 890 руб. 49 790 руб.8223 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 256 GB, 8 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, С беспроводной зарядкой, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 Ultra 5G 8/256Gb White