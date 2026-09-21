Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black
**Смартфон Huawei Nova 13 12+256 Gb Black (51098CXJ)** Huawei Nova 13 — это стильный и мощный смартфон, который станет вашим верным помощником в повседневной жизни. Он оснащён большим объёмом оперативной и встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и приложений. **Основные характеристики:** * Память: 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. * Цвет: чёрный. * Модель: 51098CXJ. Благодаря высокому разрешению экрана и чёткой цветопередаче вы сможете наслаждаться ярким и насыщенным изображением при просмотре видео, фотографий и веб-страниц. Мощный процессор обеспечивает быструю работу смартфона и позволяет запускать несколько приложений одновременно без потери производительности. Стильный дизайн и компактный корпус делают Huawei Nova 13 удобным и приятным в использовании. Смартфон легко помещается в руке и не вызывает дискомфорта при длительном использовании. Если вы ищете надёжный и функциональный смартфон, то Huawei Nova 13 станет отличным выбором.
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