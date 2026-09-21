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Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black

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Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 1
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 2
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 3
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 4
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 5
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 6
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 7
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 8
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 9
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 10
Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei nova 13
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3840x2160
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705857
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei nova 13
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
60
Камера, МП
50МП+8МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black

**Смартфон Huawei Nova 13 12+256 Gb Black (51098CXJ)** Huawei Nova 13 — это стильный и мощный смартфон, который станет вашим верным помощником в повседневной жизни. Он оснащён большим объёмом оперативной и встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и приложений. **Основные характеристики:** * Память: 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. * Цвет: чёрный. * Модель: 51098CXJ. Благодаря высокому разрешению экрана и чёткой цветопередаче вы сможете наслаждаться ярким и насыщенным изображением при просмотре видео, фотографий и веб-страниц. Мощный процессор обеспечивает быструю работу смартфона и позволяет запускать несколько приложений одновременно без потери производительности. Стильный дизайн и компактный корпус делают Huawei Nova 13 удобным и приятным в использовании. Смартфон легко помещается в руке и не вызывает дискомфорта при длительном использовании. Если вы ищете надёжный и функциональный смартфон, то Huawei Nova 13 станет отличным выбором.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 13 12/512Gb Black




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei nova 13
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
60
Камера, МП
50МП+8МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei Nova 13 12+256 Gb Black (51098CXJ)** Huawei Nova 13 — это стильный и мощный смартфон, который станет вашим верным помощником в повседневной жизни. Он оснащён большим объёмом оперативной и встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и приложений. **Основные характеристики:** * Память: 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. * Цвет: чёрный. * Модель: 51098CXJ. Благодаря высокому разрешению экрана и чёткой цветопередаче вы сможете наслаждаться ярким и насыщенным изображением при просмотре видео, фотографий и веб-страниц. Мощный процессор обеспечивает быструю работу смартфона и позволяет запускать несколько приложений одновременно без потери производительности. Стильный дизайн и компактный корпус делают Huawei Nova 13 удобным и приятным в использовании. Смартфон легко помещается в руке и не вызывает дискомфорта при длительном использовании. Если вы ищете надёжный и функциональный смартфон, то Huawei Nova 13 станет отличным выбором.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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