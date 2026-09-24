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Suzanne Vega - Flying With Angels (0711297924305) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Suzanne Vega - Flying With Angels (0711297924305) виниловая пластинка

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Suzanne Vega - Flying With Angels (0711297924305) виниловая пластинка - фото 1
Suzanne Vega - Flying With Angels (0711297924305) виниловая пластинка - фото 2
Suzanne Vega - Flying With Angels (0711297924305) виниловая пластинка - фото 3
Suzanne Vega - Flying With Angels (0711297924305) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Flying With Angels
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Suzanne Vega - Flying With Angels (0711297924305) виниловая пластинка - фото 1
  • Suzanne Vega - Flying With Angels (0711297924305) виниловая пластинка - фото 2
  • Suzanne Vega - Flying With Angels (0711297924305) виниловая пластинка - фото 3
  • Suzanne Vega - Flying With Angels (0711297924305) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712366
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Suzanne Vega - Flying With Angels (0711297924305) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[711297924305]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Flying With Angels
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Speakers' Corner, Flying With Angels, Witch, Chambermaid, Love Thief, Lucinda, Last Train From Mariupol, Alley, Rats, Galway
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Suzanne Vega - Flying With Angels (0711297924305) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Speakers' Corner, Flying With Angels, Witch, Chambermaid, Love Thief, Lucinda, Last Train From Mariupol, Alley, Rats, Galway

Отзывы о товаре Suzanne Vega - Flying With Angels (0711297924305) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[711297924305]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Flying With Angels
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Speakers' Corner, Flying With Angels, Witch, Chambermaid, Love Thief, Lucinda, Last Train From Mariupol, Alley, Rats, Galway
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Speakers' Corner, Flying With Angels, Witch, Chambermaid, Love Thief, Lucinda, Last Train From Mariupol, Alley, Rats, Galway
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Suzanne Vega - Flying With Angels (0711297924305) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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