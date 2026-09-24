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Babymetal - Metal Forth (0602478153549) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Babymetal - Metal Forth (0602478153549) виниловая пластинка

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Babymetal - Metal Forth (0602478153549) виниловая пластинка - фото 2
Babymetal - Metal Forth (0602478153549) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Babymetal
Альбом (сингл)
Metal Forth
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Babymetal - Metal Forth (0602478153549) виниловая пластинка - фото 1
  • Babymetal - Metal Forth (0602478153549) виниловая пластинка - фото 2
  • Babymetal - Metal Forth (0602478153549) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712141
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Загружаем...
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Загружаем...
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Babymetal - Metal Forth (0602478153549) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478153549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Babymetal
Альбом (сингл)
Metal Forth
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
From Me To U, RATATATA, Song 3, Kon! Kon!, KxAxWxAxIxI, Sunset Kiss, My Queen, Algorism, METALI!!, White Flame
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Babymetal - Metal Forth (0602478153549) виниловая пластинка

Группа BABYMETAL образовавшаяся в 2010 году и имеющая более 1,1 млрд аудиотрансляций по всему миру, состоит из SU-METAL (вокал, танцы), MOAMETAL (крик, танцы) и MOMOMETAL (крик, танцы). Группа быстро завоевала популярность в Японии благодаря своим зажигательным живым выступлениям. С 2013 года они выступали на разогреве у таких известных исполнителей, как The Red Hot Chili Peppers, Korn и Леди Гага. В апреле 2016 года BABYMETAL стали ПЕРВЫМИ японскими артистами, выступившими на престижной арене «Уэмбли» в Великобритании. В 2019 году они выступили на крупнейшем в мире музыкальном фестивале «Гластонбери», вызвав огромный резонанс по всему миру. В 2019 году BABYMETAL выпустили свой третий альбом METAL GALAXY который занял 13-е место в американском чарте Billboard Top 200 (чарт альбомов), побив их собственный рекорд для предыдущего альбома, и впервые для азиатского исполнителя занял 1-е место в чарте Top Rock Albums!. BABYMETAL продолжает покорять невероятное количество стримов, набирая более 4,3 млн прослушиваний по всему миру в неделю. У группы более 1,9 млн подписчиков в Instagram и 3,24 млн на YouTube. За последний год благодаря живым выступлениям у группы появилось более 1,2 млн новых подписчиков в социальных сетях. 2025 год станет ещё одним захватывающим для BABYMETAL: в начале года они уже выступали на KNOTFEST Australia в Мельбурне, Брисбене и Сиднее, а теперь группа отправится в свой первый в истории тур по Великобритании и Европе, охватывающий 12 концертов в 8 странах! В мае они выступят на арене O2 в Великобритании, вмещающей около 20 000 зрителей. Они станут первой японской группой, которая выступит на этом культовом концерте!

Отзывы о товаре Babymetal - Metal Forth (0602478153549) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[602478153549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Babymetal
Альбом (сингл)
Metal Forth
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
From Me To U, RATATATA, Song 3, Kon! Kon!, KxAxWxAxIxI, Sunset Kiss, My Queen, Algorism, METALI!!, White Flame
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Группа BABYMETAL образовавшаяся в 2010 году и имеющая более 1,1 млрд аудиотрансляций по всему миру, состоит из SU-METAL (вокал, танцы), MOAMETAL (крик, танцы) и MOMOMETAL (крик, танцы). Группа быстро завоевала популярность в Японии благодаря своим зажигательным живым выступлениям. С 2013 года они выступали на разогреве у таких известных исполнителей, как The Red Hot Chili Peppers, Korn и Леди Гага. В апреле 2016 года BABYMETAL стали ПЕРВЫМИ японскими артистами, выступившими на престижной арене «Уэмбли» в Великобритании. В 2019 году они выступили на крупнейшем в мире музыкальном фестивале «Гластонбери», вызвав огромный резонанс по всему миру. В 2019 году BABYMETAL выпустили свой третий альбом METAL GALAXY который занял 13-е место в американском чарте Billboard Top 200 (чарт альбомов), побив их собственный рекорд для предыдущего альбома, и впервые для азиатского исполнителя занял 1-е место в чарте Top Rock Albums!. BABYMETAL продолжает покорять невероятное количество стримов, набирая более 4,3 млн прослушиваний по всему миру в неделю. У группы более 1,9 млн подписчиков в Instagram и 3,24 млн на YouTube. За последний год благодаря живым выступлениям у группы появилось более 1,2 млн новых подписчиков в социальных сетях. 2025 год станет ещё одним захватывающим для BABYMETAL: в начале года они уже выступали на KNOTFEST Australia в Мельбурне, Брисбене и Сиднее, а теперь группа отправится в свой первый в истории тур по Великобритании и Европе, охватывающий 12 концертов в 8 странах! В мае они выступят на арене O2 в Великобритании, вмещающей около 20 000 зрителей. Они станут первой японской группой, которая выступит на этом культовом концерте!
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Babymetal - Metal Forth (0602478153549) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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