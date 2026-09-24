Top.Mail.Ru
Courteeners - Pink Cactus Cafe (5052946262016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Courteeners - Pink Cactus Cafe (5052946262016) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Courteeners - Pink Cactus Cafe (5052946262016) виниловая пластинка - фото 1
Courteeners - Pink Cactus Cafe (5052946262016) виниловая пластинка - фото 2
Courteeners - Pink Cactus Cafe (5052946262016) виниловая пластинка - фото 3
Courteeners - Pink Cactus Cafe (5052946262016) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Courteeners
Альбом (сингл)
Pink Cactus Cafe
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Courteeners - Pink Cactus Cafe (5052946262016) виниловая пластинка - фото 1
  • Courteeners - Pink Cactus Cafe (5052946262016) виниловая пластинка - фото 2
  • Courteeners - Pink Cactus Cafe (5052946262016) виниловая пластинка - фото 3
  • Courteeners - Pink Cactus Cafe (5052946262016) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711961
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Courteeners - Pink Cactus Cafe (5052946262016) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ignition Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ignition Records
Barcode
[5052946262016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Courteeners
Альбом (сингл)
Pink Cactus Cafe
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sweet Surrender, Weekend Shy Of A Feeling, Pink Cactus Cafe, Where Are You Now, The Beginning Of The End, Solitude Of The Night Bus, First Name Terms, Lu Lu, Love You Any Less, Unseen Teeth, The Unexpected Rise Of You And I
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Courteeners - Pink Cactus Cafe (5052946262016) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sweet Surrender, Weekend Shy Of A Feeling, Pink Cactus Cafe, Where Are You Now, The Beginning Of The End, Solitude Of The Night Bus, First Name Terms, Lu Lu, Love You Any Less, Unseen Teeth, The Unexpected Rise Of You And I

Отзывы о товаре Courteeners - Pink Cactus Cafe (5052946262016) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ignition Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ignition Records
Barcode
[5052946262016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Courteeners
Альбом (сингл)
Pink Cactus Cafe
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sweet Surrender, Weekend Shy Of A Feeling, Pink Cactus Cafe, Where Are You Now, The Beginning Of The End, Solitude Of The Night Bus, First Name Terms, Lu Lu, Love You Any Less, Unseen Teeth, The Unexpected Rise Of You And I
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sweet Surrender, Weekend Shy Of A Feeling, Pink Cactus Cafe, Where Are You Now, The Beginning Of The End, Solitude Of The Night Bus, First Name Terms, Lu Lu, Love You Any Less, Unseen Teeth, The Unexpected Rise Of You And I
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Courteeners - Pink Cactus Cafe (5052946262016) виниловая пластинка - стоимость товара 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...