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OST - Contamination (Goblin) (8004644011257) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Contamination (Goblin) (8004644011257) виниловая пластинка

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OST - Contamination (Goblin) (8004644011257) виниловая пластинка - фото 1
OST - Contamination (Goblin) (8004644011257) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
CONTAMINATION
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Contamination (Goblin) (8004644011257) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Contamination (Goblin) (8004644011257) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711904
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Contamination (Goblin) (8004644011257) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644011257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
CONTAMINATION
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Connexion, Withy, Bikini island, Flood, Pillage, The carver, Rush, Fright, Time is on, Ogre, Quiet drops
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Contamination (Goblin) (8004644011257) виниловая пластинка

Музыкальный альбом саундтреков к фильму "Заражение"



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Contamination (Goblin) (8004644011257) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8004644011257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
CONTAMINATION
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Connexion, Withy, Bikini island, Flood, Pillage, The carver, Rush, Fright, Time is on, Ogre, Quiet drops
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Музыкальный альбом саундтреков к фильму "Заражение"


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Contamination (Goblin) (8004644011257) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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