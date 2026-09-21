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London Grammar - If You Wait (0888430399211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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London Grammar - If You Wait (0888430399211) виниловая пластинка

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London Grammar - If You Wait (0888430399211) виниловая пластинка - фото 1
London Grammar - If You Wait (0888430399211) виниловая пластинка - фото 2
London Grammar - If You Wait (0888430399211) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
London Grammar
Альбом (сингл)
If You Wait
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • London Grammar - If You Wait (0888430399211) виниловая пластинка - фото 1
  • London Grammar - If You Wait (0888430399211) виниловая пластинка - фото 2
  • London Grammar - If You Wait (0888430399211) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711830
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Характеристики

Бренд
Columbia Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0888430399211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
London Grammar
Альбом (сингл)
If You Wait
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hey Now, Stay Awake, Shyer, Wasting My Young Years, Sights, Strong, Nightcall, Metal & Dust, Interlude (Live), Flickers, If You Wait, High Life, Maybe, Strong (US Radio Edit)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара London Grammar - If You Wait (0888430399211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hey Now, Stay Awake, Shyer, Wasting My Young Years, Sights, Strong, Nightcall, Metal & Dust, Interlude (Live), Flickers, If You Wait, High Life, Maybe, Strong (US Radio Edit)

Отзывы о товаре London Grammar - If You Wait (0888430399211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0888430399211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
London Grammar
Альбом (сингл)
If You Wait
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Hey Now, Stay Awake, Shyer, Wasting My Young Years, Sights, Strong, Nightcall, Metal & Dust, Interlude (Live), Flickers, If You Wait, High Life, Maybe, Strong (US Radio Edit)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hey Now, Stay Awake, Shyer, Wasting My Young Years, Sights, Strong, Nightcall, Metal & Dust, Interlude (Live), Flickers, If You Wait, High Life, Maybe, Strong (US Radio Edit)
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