Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Darkthrone - Thulcandra (0801056805317) виниловая пластинка
Известный норвежский коллектив Darkthrone образовался в 1986 году под названием «Black Death», прежде чем появилось их последнее скандальное прозвище. Хотя Darkthrone стали известны во всем мире как блэк-метал группа, сыгравшая ключевую роль в наследии этого жанра, изначально они играли скорее экстремальный металл, используя элементы трэша, дэта и дум-метала в своих ранних композициях. Альбом. «Thulcandra» включает в себя первые три релиза под названием Darkthrone, а именно демо «Land Of Frost» (1988), промо «A New Dimension», также выпущенное в 1988 году (и первое с участием легендарного раннего состава: Гюльве Нагелл, Тед Скьеллум, Ивар Энгер и Даг Нильсен) и, наконец, само демо «Thulcandra» (1989). В совокупности это наглядно демонстрирует быстрое развитие группы, находящейся в самом начале своего пути, в годы становления, но уже с растущей зрелостью своего мастерства и уже эклектичной сферой влияний. Это издание «Thulcandra» представлено на виниле и включает в себя обложку с изображением оригинальной демоверсии «Thulcandra».
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