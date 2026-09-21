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Future - Mixtape Pluto (0198028336314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Future - Mixtape Pluto (0198028336314) виниловая пластинка

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Future - Mixtape Pluto (0198028336314) виниловая пластинка - фото 1
Future - Mixtape Pluto (0198028336314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
Mixtape Pluto
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Future - Mixtape Pluto (0198028336314) виниловая пластинка - фото 1
  • Future - Mixtape Pluto (0198028336314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711475
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Future - Mixtape Pluto (0198028336314) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028336314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
Mixtape Pluto
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Teflon Don, Lil Demon, Ski, Ready To Cook Up, Plutoski, Too Fast, Ocean, Press The Button, Mj, Brazzier, South Of France
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Future - Mixtape Pluto (0198028336314) виниловая пластинка

«Mixtape Pluto» знаменует собой новую главу и подтверждает роль Future как одного из самых влиятельных артистов хип-хопа. Издание на виниле. С этой работой Future возвращается к своей самой аутентичной сущности и празднует свою непрерывную творческую эволюцию. После года успешных коллабораций «Mixtape Pluto» подчеркивает влияние Future на индустрию и его знаковую фигуру на культурном уровне.

Отзывы о товаре Future - Mixtape Pluto (0198028336314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028336314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Future
Альбом (сингл)
Mixtape Pluto
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Teflon Don, Lil Demon, Ski, Ready To Cook Up, Plutoski, Too Fast, Ocean, Press The Button, Mj, Brazzier, South Of France
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Mixtape Pluto» знаменует собой новую главу и подтверждает роль Future как одного из самых влиятельных артистов хип-хопа. Издание на виниле. С этой работой Future возвращается к своей самой аутентичной сущности и празднует свою непрерывную творческую эволюцию. После года успешных коллабораций «Mixtape Pluto» подчеркивает влияние Future на индустрию и его знаковую фигуру на культурном уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Future - Mixtape Pluto (0198028336314) виниловая пластинка - по цене 2620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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