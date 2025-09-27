Круг Михаил - Водочку Пьем (Red) (4680068801854) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Круг Михаил - Водочку Пьем (Red) (4680068801854) виниловая пластинка
"Водочку Пьём" - сборник песен Михаила Круга, вышедший впервые в 2008 году. Переиздание 2022 года на красном виниле. Михаил Круг (Михаил Владиимирович Воробьёв) - российский певец, автор-исполнитель. "Король российского шансона". Всероссийскую известность Кругу принесла песня "Владимирский централ", во многом определившая популярность жанра русский шансон. Первые альбомы Круга выходили неофициально, но расходились в большом количестве копий. Первый официальный альбом Михаила Круга "Жиган-Лимон" вышел только в 1994 году и добился большого успеха. Автор-исполнитель стал полноправным участником российской музыкальной сцены наряду с другими звёздами поп-музыки. После этого Михаил Круг выступал на множестве фестивалей, провел турне по Америке и Израилю. Смерть Михаила Круга в результате покушения на его жизнь, не ослабила, а наоборот, усилила интерес к его творчеству. Песни Михаила Круга исполняют звёзды российской эстрады, а концерты его памяти неизменно собирают полные залы.
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Теги товара: Шансон
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Теги товара: Шансон
Достоинства:
Комментарий:
слова излишне. цвет пластинки бомба честно говоря. звук качественный, без щелчков и шума массы
Отзывы о товаре Круг Михаил - Водочку Пьем (Red) (4680068801854) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
слова излишне. цвет пластинки бомба честно говоря. звук качественный, без щелчков и шума массы