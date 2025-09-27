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Круг Михаил - Водочку Пьем (Red) (4680068801854) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Круг Михаил - Водочку Пьем (Red) (4680068801854) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Круг Михаил - Водочку Пьем (Red) (4680068801854) виниловая пластинка - фото 1
Круг Михаил - Водочку Пьем (Red) (4680068801854) виниловая пластинка - фото 2
Круг Михаил - Водочку Пьем (Red) (4680068801854) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Круг Михаил
Альбом (сингл)
Водочку Пьем
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Круг Михаил - Водочку Пьем (Red) (4680068801854) виниловая пластинка - фото 1
  • Круг Михаил - Водочку Пьем (Red) (4680068801854) виниловая пластинка - фото 2
  • Круг Михаил - Водочку Пьем (Red) (4680068801854) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696147
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Загружаем...
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Круг Михаил - Водочку Пьем (Red) (4680068801854) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801854]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Круг Михаил
Альбом (сингл)
Водочку Пьем
Жанр
Шансон
Трек-лист
Пусти меня, Мама, Осенний дождь, Девочка-пай, Кольщик, Красные карманы, Мадам, Мой Бог, Воробьи, Водочку пьём
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Круг Михаил - Водочку Пьем (Red) (4680068801854) виниловая пластинка

"Водочку Пьём" - сборник песен Михаила Круга, вышедший впервые в 2008 году. Переиздание 2022 года на красном виниле. Михаил Круг (Михаил Владиимирович Воробьёв) - российский певец, автор-исполнитель. "Король российского шансона". Всероссийскую известность Кругу принесла песня "Владимирский централ", во многом определившая популярность жанра русский шансон. Первые альбомы Круга выходили неофициально, но расходились в большом количестве копий. Первый официальный альбом Михаила Круга "Жиган-Лимон" вышел только в 1994 году и добился большого успеха. Автор-исполнитель стал полноправным участником российской музыкальной сцены наряду с другими звёздами поп-музыки. После этого Михаил Круг выступал на множестве фестивалей, провел турне по Америке и Израилю. Смерть Михаила Круга в результате покушения на его жизнь, не ослабила, а наоборот, усилила интерес к его творчеству. Песни Михаила Круга исполняют звёзды российской эстрады, а концерты его памяти неизменно собирают полные залы.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Круг Михаил - Водочку Пьем (Red) (4680068801854) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
слова излишне. цвет пластинки бомба честно говоря. звук качественный, без щелчков и шума массы



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801854]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Круг Михаил
Альбом (сингл)
Водочку Пьем
Жанр
Шансон
Трек-лист
Пусти меня, Мама, Осенний дождь, Девочка-пай, Кольщик, Красные карманы, Мадам, Мой Бог, Воробьи, Водочку пьём
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Водочку Пьём" - сборник песен Михаила Круга, вышедший впервые в 2008 году. Переиздание 2022 года на красном виниле. Михаил Круг (Михаил Владиимирович Воробьёв) - российский певец, автор-исполнитель. "Король российского шансона". Всероссийскую известность Кругу принесла песня "Владимирский централ", во многом определившая популярность жанра русский шансон. Первые альбомы Круга выходили неофициально, но расходились в большом количестве копий. Первый официальный альбом Михаила Круга "Жиган-Лимон" вышел только в 1994 году и добился большого успеха. Автор-исполнитель стал полноправным участником российской музыкальной сцены наряду с другими звёздами поп-музыки. После этого Михаил Круг выступал на множестве фестивалей, провел турне по Америке и Израилю. Смерть Михаила Круга в результате покушения на его жизнь, не ослабила, а наоборот, усилила интерес к его творчеству. Песни Михаила Круга исполняют звёзды российской эстрады, а концерты его памяти неизменно собирают полные залы.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
слова излишне. цвет пластинки бомба честно говоря. звук качественный, без щелчков и шума массы


Купить Круг Михаил - Водочку Пьем (Red) (4680068801854) виниловая пластинка - по цене 2700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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