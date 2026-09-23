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Various Artists - Elvis In Jazz (3596974151260 ) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Elvis In Jazz (3596974151260 ) виниловая пластинка

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Various Artists - Elvis In Jazz (3596974151260 ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Elvis In Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Various Artists - Elvis In Jazz (3596974151260 ) - фото 2
  • Various Artists - Elvis In Jazz (3596974151260 ) - фото 3
  • Various Artists - Elvis In Jazz (3596974151260 ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734805
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974151260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Elvis In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rigmor Gustaffson Ft. Nils Landgren - Fever, Jon Spencer - All Shook Up, Bireli Lagrene Gypsy Project - Love Me Tender, John Gill's Jazz Kings - That's All Right, Bobby Bland - Blue Moon, Amos Milburn - (Let's Have A) Party, Ace Cannon - Suspicious Minds, Larkin Poe - (You're The) Devil in Desguise, Matthieu Bore - Stuck on You, The Leiber-stoller Big Band - Hound Dog, Lowell Fulson - ReconBaby, Billy Eckstine - Love Me, The Three Sounds - It's Now or Never (O Sole Mio)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
In Jazz Collection
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Elvis In Jazz (3596974151260 ) виниловая пластинка

Elvis Presley In Jazz — сборник, где собраны как исторические записи (Billy Eckstine, Bobby Bland), так и современные джазовые интерпретации (Larkin Poe, Rigmor Gustafsson) хитов короля рок-н-ролла

Отзывы о товаре Various Artists - Elvis In Jazz (3596974151260 ) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974151260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Elvis In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Rigmor Gustaffson Ft. Nils Landgren - Fever, Jon Spencer - All Shook Up, Bireli Lagrene Gypsy Project - Love Me Tender, John Gill's Jazz Kings - That's All Right, Bobby Bland - Blue Moon, Amos Milburn - (Let's Have A) Party, Ace Cannon - Suspicious Minds, Larkin Poe - (You're The) Devil in Desguise, Matthieu Bore - Stuck on You, The Leiber-stoller Big Band - Hound Dog, Lowell Fulson - ReconBaby, Billy Eckstine - Love Me, The Three Sounds - It's Now or Never (O Sole Mio)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
In Jazz Collection
Страна производитель
Франция
Описание
Elvis Presley In Jazz — сборник, где собраны как исторические записи (Billy Eckstine, Bobby Bland), так и современные джазовые интерпретации (Larkin Poe, Rigmor Gustafsson) хитов короля рок-н-ролла
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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