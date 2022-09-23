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Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка

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Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 1
Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 2
Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 3
Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 4
Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 5
Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 6
Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 7
Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 8
Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.09.2022
Исполнитель
The Comet Is Coming
Альбом (сингл)
Hyper-Dimensional Expansion Beam
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 1
  • Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 2
  • Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 3
  • Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 4
  • Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 5
  • Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 6
  • Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 7
  • Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 8
  • Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624364
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.09.2022
Исполнитель
The Comet Is Coming
Альбом (сингл)
Hyper-Dimensional Expansion Beam
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка

Hyper-Dimensional Expansion Beam - студийный альбом 2022 года британской музыкальной группы The Comet Is Coming. Издание на 180-гр чёрном виниле. The Comet Is Coming - британская музыкальная группа, объединяющая в себе элементы джаза, электроники, фанка и психоделического рока.

Отзывы о товаре Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.09.2022
Исполнитель
The Comet Is Coming
Альбом (сингл)
Hyper-Dimensional Expansion Beam
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Hyper-Dimensional Expansion Beam - студийный альбом 2022 года британской музыкальной группы The Comet Is Coming. Издание на 180-гр чёрном виниле. The Comet Is Coming - британская музыкальная группа, объединяющая в себе элементы джаза, электроники, фанка и психоделического рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (0602448015716) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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