Various Artists - Rock In Jazz (3596973992369 ) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rock In Jazz
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734810
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973992369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rock In Jazz
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jamie Cullum - The Wind Cries Mary, Nostalgia 77 - Seven Nation Army feat Alice Russel, Marlene Schaff - Wonderwall, Pink Turtle - Hotel California, Karen Lano - Highway To Hell, Senor Coconut - Smoke On The Water, Torsten Goods - Crazy Little Things Called Love, Joe Pass - (I Can't Get No) Satisfaction, Roseaux - Walking On The Moon, Katerine Madsen - Can't Buy My Love, Andre Ceccarelli - Walk On The Wild Side
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Rock In Jazz (3596973992369 ) виниловая пластинка
Сборник представляет собой джазовые интерпретации легендарных рок-хитов таких групп, как The Rolling Stones, Nirvana, The Beatles, AC/DC, Oasis и Pink Floyd.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973992369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rock In Jazz
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jamie Cullum - The Wind Cries Mary, Nostalgia 77 - Seven Nation Army feat Alice Russel, Marlene Schaff - Wonderwall, Pink Turtle - Hotel California, Karen Lano - Highway To Hell, Senor Coconut - Smoke On The Water, Torsten Goods - Crazy Little Things Called Love, Joe Pass - (I Can't Get No) Satisfaction, Roseaux - Walking On The Moon, Katerine Madsen - Can't Buy My Love, Andre Ceccarelli - Walk On The Wild Side
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Сборник представляет собой джазовые интерпретации легендарных рок-хитов таких групп, как The Rolling Stones, Nirvana, The Beatles, AC/DC, Oasis и Pink Floyd.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Rock In Jazz (3596973992369 ) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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