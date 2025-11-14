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Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка - фото 1
Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка - фото 2
Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Алексей Рыбников
Альбом (сингл)
Музыка Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка - фото 1
  • Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка - фото 2
  • Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696046
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Алексей Рыбников
Альбом (сингл)
Музыка Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Сокровища Флинта Остров сокровищ, Белые паруса Остров сокровищ, Рома и Катя Вам и не снилось, Новый дом Вам и не снилось, Лирическая тема Руки вверх!, Голубая плаа Большое космическое путешествие, Гонки Большое космическое путешествие, Тема Кеши Усатый нянь, Вертолет Шла собака по роялю, Встреча Сказка о звездном мальчике, Романс Сказки, сказки, сказки Старого Арбата, Свет звезд Через тернии к звездам, Гроза Через тернии к звездам, Солнечный день Мушкетеры из из 4-го «Б», Тема полета Полет с
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка

Алексей Рыбников - известный композитор, автор музыки к многочисленным кинофильмам в числе которых Приключения Буратино и Про Красную Шапочку, музыкальным спектаклям, рок-опере Юнона и Авось. Предлагаем Вашему вниманию уникальную пластинку, на которой собраны лучшие инструментальные произведения, написанные Алексеем Рыбниковым для кино.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная музыка, но неудачно собран альбом, редактору-2балла
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Издание прекрасное , с любимой музыкой из детства! Как увидел Сразу заказал! Спасибо издателю и продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Василий Т.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка выше всяких похвал, пластинка дошла вцелости.



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134583]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Алексей Рыбников
Альбом (сингл)
Музыка Кино
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Сокровища Флинта Остров сокровищ, Белые паруса Остров сокровищ, Рома и Катя Вам и не снилось, Новый дом Вам и не снилось, Лирическая тема Руки вверх!, Голубая плаа Большое космическое путешествие, Гонки Большое космическое путешествие, Тема Кеши Усатый нянь, Вертолет Шла собака по роялю, Встреча Сказка о звездном мальчике, Романс Сказки, сказки, сказки Старого Арбата, Свет звезд Через тернии к звездам, Гроза Через тернии к звездам, Солнечный день Мушкетеры из из 4-го «Б», Тема полета Полет с
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Алексей Рыбников - известный композитор, автор музыки к многочисленным кинофильмам в числе которых Приключения Буратино и Про Красную Шапочку, музыкальным спектаклям, рок-опере Юнона и Авось. Предлагаем Вашему вниманию уникальную пластинку, на которой собраны лучшие инструментальные произведения, написанные Алексеем Рыбниковым для кино.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная музыка, но неудачно собран альбом, редактору-2балла
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Издание прекрасное , с любимой музыкой из детства! Как увидел Сразу заказал! Спасибо издателю и продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Василий Т.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка выше всяких похвал, пластинка дошла вцелости.


Купить Рыбников Алексей - Музыка Кино (4640004134583) виниловая пластинка - по цене 2460 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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