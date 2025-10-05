Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Ночные забавы
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 696139
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2 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Ночные забавы
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Ночные забавы» Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Империя пиратов», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Все то, о чем мы мечтали», Музыка из к/ф «Все то, о чем
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Ночные забавы» Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Империя пиратов», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Все то, о чем мы мечтали», Музыка из к/ф «Все то, о чем мы мечтали», Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из спектакля «Мария Стюарт», Музыка из к/ф «Летние люди»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Ночные забавы
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Ночные забавы» Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Империя пиратов», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Все то, о чем мы мечтали», Музыка из к/ф «Все то, о чем
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Летние люди», Музыка из к/ф «Ночные забавы» Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из к/ф «Ночные забавы», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Русский регтайм», Музыка из к/ф «Империя пиратов», Музыка из к/ф «Воровка», Музыка из к/ф «Все то, о чем мы мечтали», Музыка из к/ф «Все то, о чем мы мечтали», Музыка из к/ф «Я обещала – я уйду», Музыка из спектакля «Мария Стюарт», Музыка из к/ф «Летние люди»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Достоинства:
Комментарий:
в общем неплохо, небольшой песочек есть но очень хорошая музыка, со временем не замечается
Купить Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка - по цене 2460 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Таривердиев Микаэл - Ночные забавы (4640004136549) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
в общем неплохо, небольшой песочек есть но очень хорошая музыка, со временем не замечается