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Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка - фото 1
Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка - фото 2
Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка - фото 3
Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка - фото 4
Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка - фото 5
Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка - фото 6
Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
17 мгновений весны
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка - фото 1
  • Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка - фото 2
  • Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка - фото 3
  • Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка - фото 4
  • Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка - фото 5
  • Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка - фото 6
  • Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695089
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800932]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
17 мгновений весны
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Сторонаа цветочной улице, Где-то далеко (ст. Р. Рождественского, исп. И. Кобзон), Эхо войны, В чёрно-белом ритме, Мгновения, Прелюдия для Кет, Вокзал прощания, Сторонаороги, Ночной патруль, Весеннее утро, Двое в кафе, Сумерки в Берлине, Побег, Не думай о секундах с высока (ст. Р. Рождественского, исп. И. Кобзон)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка

Оригинальная музыка Микаэля Таривердиева из кинофильма “Семнадцать Мгновений Весны”. Впервые издается на виниле.

Отзывы о товаре Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
пластинка качественная. звук прекрасный
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Запись была сделана давно. Трудно предъявлять современные требования к записи 50-летней давности. Но звучит хорошо. Винил хороший. Записано почти идеально. Есть только один щелчок. Но треки записаны до 22 кГц. Подозреваю , что матрицу делали с оцифровки 44.1 кГц. В остальном - доволен. Рекомендую ностальгирующим.



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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800932]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
17 мгновений весны
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Сторонаа цветочной улице, Где-то далеко (ст. Р. Рождественского, исп. И. Кобзон), Эхо войны, В чёрно-белом ритме, Мгновения, Прелюдия для Кет, Вокзал прощания, Сторонаороги, Ночной патруль, Весеннее утро, Двое в кафе, Сумерки в Берлине, Побег, Не думай о секундах с высока (ст. Р. Рождественского, исп. И. Кобзон)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Оригинальная музыка Микаэля Таривердиева из кинофильма “Семнадцать Мгновений Весны”. Впервые издается на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
пластинка качественная. звук прекрасный
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Запись была сделана давно. Трудно предъявлять современные требования к записи 50-летней давности. Но звучит хорошо. Винил хороший. Записано почти идеально. Есть только один щелчок. Но треки записаны до 22 кГц. Подозреваю , что матрицу делали с оцифровки 44.1 кГц. В остальном - доволен. Рекомендую ностальгирующим.


Купить Таривердиев Микаэл - 17 Мгновений Весны (Red) (4680068800932) виниловая пластинка - по цене 2460 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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