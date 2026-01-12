Слот - Две Войны (4680068803988) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Слот - Две Войны (4680068803988) виниловая пластинка
2022 год был знаменателен празднованием 20-ти летнего юбилей группы СЛОТ – большой концертный тур, сборник лучших хитов и трибьют-альбом от коллег музыкантов. В 2023 году группа не сбавляет обороты – релизы и выступления продолжаются; из главного: группа сделала два масштабных столичных концерта с симфоническим оркестром! СЛОТ без всяких сомнений один из главных и важных героев отечественной альтернативной и шире – рок-сцены. Как повод вспомнить о том, что позволило группе получить это статус – переиздание на виниле пяти главных альбомов их дискографии. Второй альбом в дискографии группы и первый представивший миру вокал бесподобной Нуки! Именно на эту пластинку вошёл первый большой СЛОТ-хит – одноименный «2 войны». СЛОТ – российская альтернативная рок-группа, основана в 2002 году в Москве. С момента образования группа выпустила девять студийных альбомов, два альбома ремиксов, два концертных DVD, множество синглов, песни группы попали в несколько кинофильмов. СЛОТ также известны своими продолжительными турами, кавер-концертами, оригинальными и стильными видеоклипами. Альбомы коллектива были изданы в США, Японии и Европе. Группа принимает активное участие в музыкальных фестивалях Нашествие, Kubana, а также выступала на одной сцене с такими грандами мировой рок-сцены, как Korn, Limp Bizkit, Guano Apes и многими другими.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Звук на 3 низких нет совсем, очень много высоких частот, всё остальное супер: упаковка, полиграфия.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла хорошо упакованная, звук чистый! Вспомнил 2007 год)) класс!!!
Отзывы о товаре Слот - Две Войны (4680068803988) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Звук на 3 низких нет совсем, очень много высоких частот, всё остальное супер: упаковка, полиграфия.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла хорошо упакованная, звук чистый! Вспомнил 2007 год)) класс!!!