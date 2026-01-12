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Слот - Две Войны (4680068803988) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Слот - Две Войны (4680068803988) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Слот - Две Войны (4680068803988) виниловая пластинка - фото 1
Слот - Две Войны (4680068803988) виниловая пластинка - фото 2
Слот - Две Войны (4680068803988) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Слот
Альбом (сингл)
Две Войны
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Слот - Две Войны (4680068803988) виниловая пластинка - фото 1
  • Слот - Две Войны (4680068803988) виниловая пластинка - фото 2
  • Слот - Две Войны (4680068803988) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696191
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Слот - Две Войны (4680068803988) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Слот
Альбом (сингл)
Две Войны
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
In, 2 войны, X-Stream, Пуля, 7 звонков, Пластика, Колыбельная, Нет, Здесь и теперь, Terroreast, День закрытых дверей, Воронка, Рисунок, Бумеранг (Live), Хаос (Live)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Слот - Две Войны (4680068803988) виниловая пластинка

2022 год был знаменателен празднованием 20-ти летнего юбилей группы СЛОТ – большой концертный тур, сборник лучших хитов и трибьют-альбом от коллег музыкантов. В 2023 году группа не сбавляет обороты – релизы и выступления продолжаются; из главного: группа сделала два масштабных столичных концерта с симфоническим оркестром! СЛОТ без всяких сомнений один из главных и важных героев отечественной альтернативной и шире – рок-сцены. Как повод вспомнить о том, что позволило группе получить это статус – переиздание на виниле пяти главных альбомов их дискографии. Второй альбом в дискографии группы и первый представивший миру вокал бесподобной Нуки! Именно на эту пластинку вошёл первый большой СЛОТ-хит – одноименный «2 войны». СЛОТ – российская альтернативная рок-группа, основана в 2002 году в Москве. С момента образования группа выпустила девять студийных альбомов, два альбома ремиксов, два концертных DVD, множество синглов, песни группы попали в несколько кинофильмов. СЛОТ также известны своими продолжительными турами, кавер-концертами, оригинальными и стильными видеоклипами. Альбомы коллектива были изданы в США, Японии и Европе. Группа принимает активное участие в музыкальных фестивалях Нашествие, Kubana, а также выступала на одной сцене с такими грандами мировой рок-сцены, как Korn, Limp Bizkit, Guano Apes и многими другими.

Отзывы о товаре Слот - Две Войны (4680068803988) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Звук на 3 низких нет совсем, очень много высоких частот, всё остальное супер: упаковка, полиграфия.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла хорошо упакованная, звук чистый! Вспомнил 2007 год)) класс!!!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Слот
Альбом (сингл)
Две Войны
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
In, 2 войны, X-Stream, Пуля, 7 звонков, Пластика, Колыбельная, Нет, Здесь и теперь, Terroreast, День закрытых дверей, Воронка, Рисунок, Бумеранг (Live), Хаос (Live)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
2022 год был знаменателен празднованием 20-ти летнего юбилей группы СЛОТ – большой концертный тур, сборник лучших хитов и трибьют-альбом от коллег музыкантов. В 2023 году группа не сбавляет обороты – релизы и выступления продолжаются; из главного: группа сделала два масштабных столичных концерта с симфоническим оркестром! СЛОТ без всяких сомнений один из главных и важных героев отечественной альтернативной и шире – рок-сцены. Как повод вспомнить о том, что позволило группе получить это статус – переиздание на виниле пяти главных альбомов их дискографии. Второй альбом в дискографии группы и первый представивший миру вокал бесподобной Нуки! Именно на эту пластинку вошёл первый большой СЛОТ-хит – одноименный «2 войны». СЛОТ – российская альтернативная рок-группа, основана в 2002 году в Москве. С момента образования группа выпустила девять студийных альбомов, два альбома ремиксов, два концертных DVD, множество синглов, песни группы попали в несколько кинофильмов. СЛОТ также известны своими продолжительными турами, кавер-концертами, оригинальными и стильными видеоклипами. Альбомы коллектива были изданы в США, Японии и Европе. Группа принимает активное участие в музыкальных фестивалях Нашествие, Kubana, а также выступала на одной сцене с такими грандами мировой рок-сцены, как Korn, Limp Bizkit, Guano Apes и многими другими.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Звук на 3 низких нет совсем, очень много высоких частот, всё остальное супер: упаковка, полиграфия.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла хорошо упакованная, звук чистый! Вспомнил 2007 год)) класс!!!


Купить Слот - Две Войны (4680068803988) виниловая пластинка - по цене 2460 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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